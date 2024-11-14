天花板傳咚咚聲？先別怪鄰居　或為「水錘效應」更換「它」可改善

晚上聽見樓上傳來噪音，衝上去找鄰居理論卻發現找不到聲音來源？這可能是水錘效應在作怪。建議試試這五招，輕鬆擺脫困擾！



有網友抱着試試看的心態換掉了家中品質較差的減壓閥，結果自從換了減壓閥後，噪音徹底消失了。（Canva）

夜深人靜時準備入眠，卻聽到天花板傳來「咚、咚、咚」的聲音，簡直擾人清夢！你是否也曾遇到這樣的情況，卻查不出聲音來源？很多人可能會指責樓上住戶，卻常常得到「我們並沒有發出聲音」的回應，這難道是鬧鬼了嗎？

詭異噪音深夜驚魂！原來是它在搞鬼

一位網友近日在臉書發文分享，自己被樓上的「噪音」折磨了整整一年，甚至多次向管委會反映，但樓上住戶已經穿上軟拖鞋、用棉套包起家具，卻還是無法解決。最終，他發現網友建議更換減壓閥可能有助於消除噪音，於是抱着試試看的心態換掉了家中品質較差的減壓閥。結果大大出乎意料，自從換了減壓閥後，噪音徹底消失了，讓他激動不已，直呼「效果一級棒！」

那麼，為甚麼夜晚家中會出現這種詭異的聲音呢？其實罪魁禍首是「水錘效應」！當水流瞬間被切斷時，管內壓力驟變，會產生壓力波在管道內傳播，導致管道震動並發出噪音。值得一提的是，水錘效應不只發生在夜晚，白天因為有其他背景噪音，或用水頻率低，使得這種噪音較不明顯。夜晚四周安靜，水錘效應的聲音就會變得更加清晰，讓人難以入眠。

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別看聲音小就忽視！再傳咚咚聲先用這五招

如果不妥善解決水錘效應，不僅會干擾鄰居，還可能導致水管爆裂、控制閥和泵浦等部件損壞，因此千萬不能忽視！《房產溫度計》為您整理了5個緩解水錘效應的方法，讓您輕鬆擺脫家中的噪音困擾：

1. 關水時動作放慢

避免快速關閉水龍頭，給水流壓力足夠的緩衝空間。

2. 選擇合適的水龍頭

避免使用快速關水的桿式水龍頭，選擇旋轉式或具緩衝設計的陶瓷軸心水龍頭，讓水流壓力逐步下降。

3. 調整進水閥門

找水電師傅測試調整進水壓力，或安裝水錘吸收器來平衡水壓，這可以有效吸收水錘引起的震動。

4. 定期檢查減壓閥

定期檢查家中的減壓閥，保持壓力在安全範圍內（約2公斤以下），以避免壓力過大導致震動和噪音。

5. 公共管線的解決方案

若是社區的公共管線引起噪音，可建議社區改裝變頻馬達並安裝水錘吸收器。

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