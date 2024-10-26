洗碗｜碗碟別浸泡過久！5大錯誤要戒　餐具「這樣擺」比疊着放好

碗沒洗乾淨恐會滋生大量細菌！對此，台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒表示，浸泡雖可軟化頑固的污垢，但時間若過長，碗筷表面會產生黏滑的細菌膜，更難清洗此外，長時間浸泡後，水中的食物殘渣可能會沉澱在碗筷的更深層中，會使清洗更為麻煩，也導致更多細菌殘留。



浸泡碗碟雖可軟化頑固的污垢，但時間若過長，碗筷表面會產生黏滑的細菌膜，更難清洗此。（Canva）

洗碗是每個家庭天天都要做的事，台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒在Facebook發文提醒，很多人的洗碗方式會滋生大量細菌，5大誤區包括長時間泡碗筷、洗碗時節約用水、碗筷未乾就收起來、碗筷疊着放、洗碗布使用不當，對此，他也提供專家建議的方法，以有效減少碗筷的細菌滋生，維護家人健康：

5大洗碗壞習慣應戒掉：（按圖了解）



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1. 長時間泡碗筷

長時間將碗筷浸泡在水中再洗，易使細菌大量繁殖。因長時間浸泡在水中的碗筷會為細菌提供潮濕環境，有利細菌繁殖。浸泡雖可以軟化一些頑固的污垢，但如果時間過長，水中的油脂和食物殘渣可能會分解，產生更多細菌。另外，浸泡過久的碗筷表面可能會產生一層粘滑的細菌膜，增加清洗難度。

此外，長時間浸泡後，水中的食物殘渣可能會沉澱在碗筷的更深層次的表面，尤其木製的碗筷，這會使清洗過程更為麻煩，也導致更多的細菌殘留。

專家建議：

・及時清洗：用餐後盡快清洗碗筷，避免長時間浸泡，這樣可避免細菌滋生，也能輕鬆去污

・適當浸泡：對於頑固污漬，可將碗筷浸泡幾分鐘，但「不宜超過20分鐘」，以避免細菌繁殖



2. 洗碗時節約用水

洗碗時節約用水雖是環保的好習慣，但若導致洗潔精沖洗不乾淨，反有害健康，例如洗潔精中的化學物質，若未沖洗乾淨，可能會殘留在碗筷表面。長期攝入後，可能對身體造成累積性傷害，尤其對不利肝臟。

另外，殘留的化學物質在人吃飯時進入口腔，可能導致口腔潰瘍或其他口腔問題。

專家建議：

．充分沖洗：洗碗時要確保徹底沖洗掉洗潔精，特別是有凹槽或細小縫隙的器具，更需要仔細沖洗

．合理用水：雖然節約用水重要，但可通過一些方法有效減少用水量而不影響清潔效果，例如使用節水噴嘴



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3. 碗筷未乾就收起來

馬上洗馬上收，雖然方便，但實際上可能會對健康造成威脅，因為未晾乾的碗筷在潮濕環境中容易產生黴菌，如黃麴毒素。潮濕碗筷表面容易積聚細菌等微生物，這些微生物可能通過食物進入人體，導致食物中毒或其他健康問題。

專家建議：

充分晾乾：清洗完碗筷後，應將它們放置在通風良好的地方晾乾，確保沒有水分殘留。可以使用碗架或晾乾網來加速乾燥過程



4. 碗筷疊着放

洗完碗後將它們交疊放置，雖可節省空間，但卻可能導致細菌交叉污染等問題。另外，疊在一起的碗筷中間部分難以完全乾燥，潮濕環境會促進黴菌和細菌的滋生。

專家建議：

・立着放置：將碗筷立着放在碗架或晾乾架上，有助空氣流通、加速乾燥

・烘乾一下：可使用烘碗機，將碗筷分開放置，確保每個碗和筷子都能接觸到空氣，迅速乾燥

・通風乾燥：將碗筷放置在通風良好處，避免潮濕環境



5. 使用洗碗布

洗碗布雖可清洗乾淨表面的污漬，但實際上卻是細菌滋生的溫床。洗碗布若常處於潮濕狀態，加上食物殘渣和油污的積聚，另外，若不定期更換或消毒洗碗布，細菌會在廚房器具間傳播，對健康造成威脅。

專家建議：

・每日清洗和消毒

・保持乾燥：將洗碗布放在通風乾燥處

・定期更換：每周更換洗碗布，以確保衛生



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