小休半小時也不行！盡責媽媽被小五女兒吵醒　崩潰咆哮：你給我滾

照顧孩子常常讓家長崩潰！日前一名媽媽在網絡上曝心聲，「剛剛我好累，設定鬧鐘讓自己休息30分鐘，然後再起來忙家裡大小事，結果女兒又一如既往地拿著一張牌來找我玩，我炸毛了，對女兒咆哮『妳給我滾』」，她坦言「我不知道該如何讓孩子知道，我也是需要休息的」。



對一位盡責的家庭照顧者來說，「有充足的休息」確是非常重要：（按圖了解）



+ 7

一名女網友在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她剛剛很累，設定鬧鐘讓自己休息30分鐘，然後再起床忙家裏大小事，預計要忙到晚上睡覺前，因此她一碰到梳化就馬上睡着。

結果，就讀小學五年級的女兒又跟往常一樣，才過13分鐘就拿着牌來找她玩，事主也跟往常一樣「馬上醒來就睡不着」。聽到女兒要她陪玩牌，終於忍不住對女兒咆哮「妳給我滾」，事後她坦言「我也不知道該如何讓孩子知道，我也是需要休息的，請尊重我短短的休息時間，我也不想要一次比一次罵更難聽的話了」。

她吐苦水，「30年來我就被母親、工作、小孩訓練成淺眠、警覺性。我高中被我媽媽訓練，可以還沒清醒就跳起來拿電話，隔天如果有事情，我半夜3點多就會每個小時醒來看鬧鐘，怕自己睡過頭，結果就是深眠時間短，永遠睡不飽，後遺症都要進醫院」。

相關文章：父母EQ｜你的失控孩子都看在眼內！5招控制情緒 別再對孩子咆哮

+ 13

文章曝光後，許多網友安慰：

．「老公不能幫妳管孩子嗎？」

．「跟孩子聊聊，您需要寶貴的30分充電，加油！」

．「我每天都被小孩這樣吵，而且我還三個小孩，但我能怎樣？只能告訴自己活該，自己選擇的」

．「孩子已經小五了，不是五歲，應該可以告訴她『媽媽這個時間需要休息！』，她肯定是聽得懂的」

．「妳可以事先跟孩子說明妳很累想好好休息，如果不能好好休息會生病累倒，請她們在某段時間內不要來打擾妳」



也有人認為：

．「用吼的恐怕孩子會留下陰影了」

．「女兒起來可能不知道要做甚麼，相信妳平常對她疼愛有加，所以她才會拿着牌來找妳」

．「妳這樣說小孩無法體會，也會傷到她，等心情平靜時跟她說妳很忙需要休息」



【延伸閱讀，更多育兒故事及維繫親子關係建議】



爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

4點半起床餵奶 媽媽補眠爸爸接力 夫妻記錄照顧初生BB一天多累

+ 31

孩子狂喊叫他「冷靜別哭」傷害雙倍上！這5話倒能讓他們逐漸平靜

+ 21

延伸閱讀：

乖乖牌妻出軌色喊「榨乾主人」 工程師夫崩潰：世界整個毀滅

美女同事總找話聊…他嘆太「優質」不敢追求 一票人勸清醒：你想多了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】