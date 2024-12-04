經常失控向子女咆哮？不是不愛只是「育兒怠倦」　16大徵狀要留意

不是不喜歡孩子，不喜歡成為母親，但真的好累喔！想克服親職倦怠，必須同情自己，本文告訴你如何減少倦怠，幫助你享受為人母親的旅程。



不是不喜歡孩子，不喜歡成為母親，但真的好累喔！（Canva）

媽媽們，你被無數家務事快要壓垮了嗎？雖然在許多家庭中，父母雙方會分工合作，但大部分精神負擔仍然由母親承擔，你是否察覺到自己對於這一切感到倦怠呢？甚至是察覺自己對育兒充滿消極心態，並連帶產生了愧咎感。

如何識別母親倦怠？這是一種慢性疲憊狀態，會影響你的行動力和長時間保持專注的能力，往往在養育子女壓力過大時出現。其實你並不孤單，這是許多母親的共同遭遇。

糟糕的是，倦怠的跡象可能會被忽視一段很漫長的時間，因為媽媽們總是專注於家中其他人的需求，使得現有的心理健康問題更嚴重。

相關文章：教養｜以退為進不是忍讓！5種語氣跟子女說話 他們定必自動變乖

+ 19

親職倦怠的常見跡象

• 與孩子或其他人爆發的衝突增加

• 脫離或退出社交活動

• 對養育子女反覆感到內疚

• 對孩子有揮之不去的埋怨

• 沮喪和煩躁

• 焦慮增加

• 憂鬱，甚至感到絕望

• 睡眠困難

• 感到無能或自我憎恨

• 食欲或睡眠習慣改變

• 持續的疲憊感

• 逃避養育責任

• 頭痛或腸胃不適

• 感到不知所措或想要逃離

• 生產力和績效下降

• 對自己的信心降低



克服親職倦怠

自我同情

克服倦怠始於自我同情，並減少因尋求幫助、先照顧自己而產生的內疚感，這些都是提高你的精力和幸福感的重要因素。

保有屬於自己的時間

要有充足的睡眠與休息，運動的時間，吃營養的食物，偶爾也允許有自己的時間。除了保留給自己的時間設定，還可以練習感恩來重塑你的心態，緩解倦怠帶來的情緒影響。

相關文章：孩子偏食迫也沒用？高EQ媽媽「一招」應對 保證結局一定是美好

+ 5

感恩的力量

在克服倦怠時，對造成壓力的原因心存感激並不是最直觀的做法。然而，有目的的感恩會讓你的觀點有正向的轉變。研究發現，練習感恩可以讓你的個性和情緒變得更好。以下是將感恩付諸行動的實用方法。

列出孩子的優點

重新專注於您欣賞孩子的優點。這可以透過寫日記、記筆記甚至與孩子分享這些想法來完成。它還可以幫助管理期望並增加對孩子的同情心。

練習微笑

當感到壓力時，微笑通常不是我們首先想到的，但是，這樣做會向大腦發送積極的信號，並可以減輕倦怠感。即使是半微笑也能讓你的身心放鬆。

試着將臉部從前額向下放鬆到下巴，然後將唇角稍微向上轉動，你的大腦會將其視為放鬆的邀請。這種練習也會引起積極的免疫反應並減少炎症，從而有助於緩解一些倦怠症狀。它還可以透過引發安全感和平靜感來對周圍的人產生積極影響，帶動家人之間更多合作，這在養育子女時尤其有幫助。

倦怠感絕不可能是一夜之間發生的，所以絕對需要一些時間讓自己慢慢恢復元氣。你必須適時對無窮無盡的家務說「不」，然後更頻繁地對自己的需求說「是」，堅持下去，減少倦怠感。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】



一怒便喊「我數3聲、哭甚麼哭」？20句說話對孩子傷害比你想的深

+ 23

父母EQ｜你的失控孩子都看在眼內！5招控制情緒 別再對孩子咆哮

+ 13

孩子會否自卑懦弱全看父母！7招培養自信心 「3個字」要持續講

+ 10

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：最近很常失控吼孩子？別忽視長時間為人母親的精神壓力，造成的「親職倦怠」】