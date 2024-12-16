爆肌、袒胸露臂就是美？比起囉唆孩子打扮　爸媽更應灌輸4個觀念

「要出門了…要遲到了，怎麼還在照鏡子？…頭髮很好看了，不要再抓了，快點、快點…」

「這件T恤太短的，都露肚臍…不行不行，去換掉！」

「你到底要花多少時間照鏡子？唸書都沒時間了，還一直照…快去複習功課…」

這些句子對於家有青春期兒女的家庭相當耳熟，提醒多了孩子受不了覺得是「嘮叨」、「唸經」，然後一言不合親子衝突就上演，然而真的不重要？真的沒用嗎？



孩子對身體、美態擁有止確的觀念，自然也不會打扮得太過火：（按圖了解）



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「身體意象」調查 逾半數國高中生受媒體影響

臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師饒怡君指出，從心理學上來說，青春期孩子關注自己的外觀、打扮，正是在發展自己的身體意象（body image，亦可翻譯成身體形象），是為了建立自我概念與獨立在努力。

饒怡君解釋，所謂的「身體意象」，簡單來說就是一個人對自己身體的認識與看法，往往受外在環境或社會文化影響，例如媒體鼓吹認為瘦才是理想體型、擁有強健肌肉才是男子氣概，這樣的審美觀，為台灣的少男少女建立了一個遙不可及的審美標準。

身體意象四策略 尊重、自信、正確審美觀、澄清錯誤觀念

如何幫助孩子建立健康的身體意象？家長可以試試下列四點策略：

1. 尊重孩子的想法

青春期階段最終目的就是成為和父母不一樣的獨立個體，孩子透過各種具有自我特色的打扮來探索統整出完整的自我，當父母否定其裝扮時，就等於是在否定孩子，易使孩子產生低自尊或低自我價值。家長們需要藉由尊重讓孩子們變得更加自信，對於孩子自己的穿搭給予尊重與肯定。

2. 建立自信

對青春期孩子而言，認知能力仍在發展，因此即使有些價值標準未必合理，即使心中不見得欣賞，常會隨着流行的次文化而改變，這就是為了獲得同儕接納的從眾行為。父母可安排孩子參與多種有興趣的活動，當其從中得到成就或肯定時，就比較不會在意自己的外表裝扮是否跟同儕或流行一樣。

3. 建立正確的審美觀

對於孩子注重穿衣打扮的行爲表現，展現欣賞的態度與孩子討論，設法瞭解其裝扮行爲的動機、對於所處社會情境的合宜程度，孩子在不斷嘗試的過程中，逐漸瞭解合乎社交的穿衣規範，引導孩子發現自己真正想要的形象，藉此建立正確的審美觀。

4. 澄清錯誤想法

利用一些與健康體態、裝扮的調查資料，讓孩子瞭解一些錯誤的想法和作為，例如：許多資料顯示青春期孩子對於自己的體重、身體意象不滿意而減輕體重時，常會採取吃減肥藥、節食、催吐等極端方法，不但危害身體健康，亦可能導致心理疾病。引導對於媒體內容之審視，養成質疑不良訊息的態度，建立確實掌握自己身體意象的能力。

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