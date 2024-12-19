「聖誕老人傳說」該揭穿嗎？比起何時透露真相　父母這樣做更重要

聖誕節即將到來，許多孩子們期待聖誕老人，但終有一天，這份美好的期待必須結束。你想過你該怎麼讓孩子了解真相嗎？



聖誕節即將到來，許多孩子們期待聖誕老人，但終有一天，這份美好的期待必須結束。（Canva）

聖誕節即將到來，許多孩子們期待聖誕老人，但終有一天，這份美好的期待必須結束。而你自己，你何時開始質疑聖誕老人的存在與否？

「聖誕老人計劃」研究兒童心理

德州大學達拉斯分校的心理學家Candice Mills博士發表了一系列名為「聖誕老人計劃」（The Santa Project）的研究，讓48名6至15歲的兒童，以及383名成年人，回答他們如何發現聖誕老人並不真實，以及這給他們帶來的感受。

研究表明，大多數孩子在8歲左右就開始對聖誕老人產生懷疑，有些孩子則在3歲或4歲的時候就開始質疑他的存在，而有些孩子則堅持自己的信念直到15或16歲。

1936年，兒童心理學家皮亞傑（Jean Paul Piaget）提出了兒童認知發展理論，該理論分為四個階段。皮亞傑指出，在8歲左右，兒童進入思維的第三個階段，即具體運思期。「具體運思期」是他們開始質疑不可能的事情的階段，孩子開始會思考，一個人有可能在一個晚上走遍了整個世界，為每個孩子留下了一份禮物？飛行雪橇可能存在嗎？而且是由一隻長着閃亮紅鼻子的神奇馴鹿帶領。年幼的孩子擁有創造性的幻想，但隨着年齡的增長，孩子們開始減少想像，並開始提出更多與事實相關的問題。

延伸閱讀：驚喜變驚嚇！搞鬼爸爸將鬍鬚全剃掉 怎知嚇到子女大哭、躲起來

+ 7

發現沒有聖誕老人，年齡越大越失望

你的孩子現在幾歲呢？他還相信有聖誕老人嗎？當他問你聖誕老人是否存在時，你又是怎麼回答他的呢？父母可能想知道哪種方法最好，應該透過聊天讓孩子了解真相？還是讓他們自己去發現？

研究表明，大約三分之一的兒童和一半的成年人在發現真相後產生了一些負面情緒，尤其是當他們的父母過去曾大力宣傳聖誕老人的存在。研究也指出，那些感受到負面情緒的孩子，了解到真相時往往年齡較大。儘管這些感覺通常是溫和且短暫的，但大約10%的成年人表示，他們的悲傷情緒持續時間更長，或者因此對父母的信任度降低。

其實思維的轉變不是一朝一夕的事，當然沒有規定孩子們在幾歲時應該了解聖誕老人的真相。有些孩子有從來不相信有聖誕老人；有些父母打定注意不對孩子說謊，選擇從一開始就告訴孩子真相，而不是花費數年時間讓他們以為每年都有一個穿着紅色套裝的快樂男人，會半夜給他們帶來禮物。

如果孩子直接詢問聖誕老人是否存在，家長可以反問他：「你覺得呢？」「你想要神奇的答案，還是大人的答案？」了解孩子目前的想法。而當他們明確表達「我想知道真相」時，家長就應誠實告知，有些孩子可能對於被欺騙比較敏感。

因為真相終有揭曉的一天，家長也切記不要利用聖誕老人來控制孩子，例如，不要說：「如果你不守規矩，聖誕老人就不會來。」「聖誕老人會給表現好的孩子一份大禮！」

即便孩子了解了這世界上其實沒有聖誕老人，他的故事一樣可以繼續感動許多人，以更多的善意和意圖行事。

延伸閱讀：聖誕節禮物｜玩具太多非好事！不懂惜物外 更抹殺孩子「這能力」

+ 20

【延伸閱讀，更多親子相處故事】



滿身紋身好有型？爸爸問准老師讓兒子一試 未夠一日他已喊着後悔

+ 11

年紀輕輕已有3個LV！媽媽無視斥責 「一理由」送名牌手袋給女兒

+ 9

孩子偏食迫也沒用？高EQ媽媽「一招」應對 保證結局一定是美好

+ 5

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：關於聖誕節，家長該告訴孩子有聖誕老人嗎？何時該讓孩子了解真相？】