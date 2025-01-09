3歲男孩患假性近視！未必與常睇電視有關　這些活動也是「疑凶」

台灣南投一名3歲多男童近日去診所做視力檢查，沒想到獲得了「假性近視」的結果，家長相當自責，並且打算停掉原本每天半小時的電視時間，不過，眼科醫生指出，造成孩子近視的原因不一定是電視所致，而是長時間近距離的用眼。



有眼科醫生指出，造成孩子近視的原因不一定是電視所致，而是長時間近距離的用眼。（Canva）

台灣衛福部南投醫院眼科何建賢主任指出，近視的成因與生活環境有密切的關係，長時間近距離的用眼、光線不足會促使近視產生，而寬廣的生活空間及適當的戶外活動對於近視的預防是有良好的效果。

對於家長在得知孩子可能近視的反應是想要停止孩子看電視的機會，何建賢表示，能夠減少電視、電腦、手機、平板等3C產品的使用頻率很好，但如果能在能力所及的範圍內，增加戶外活動的安排，其實對視力保健更好。

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研究指出，陽光可促使人體生成維他命D而強化免疫力，並會增加視網膜多巴胺分泌量，進而抑制眼軸伸長，而且戶外遠距離視野亦能減少眼睛肌肉緊張，延緩眼球增長，對近視的預防是有顯着的效果。

何建賢解釋，在室內參與的活動例如堆積木、畫畫、看書等仍需要近距離的用眼，且會有燈光不足的可能性，增加近視風險，而戶外活動多在陽光充足的環境下，不論是跑步、打球等動態活動或是在公園裏野餐、散步，對視力都有幫助。

不過，何建賢也表示，並不是要讓幼童禁止參與室內所有活動，而是要讓孩子有正確的用眼習慣，適當的休息時間相當重要。台灣國健署也有推動3010120的護眼原則，用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，遵守上述原則，但也不需太過緊張，盡力幫助孩子培養正確的用眼習慣及增加戶外活動。

另孩子3-4歲開始每年定期接受眼科醫生的視力及散瞳驗光檢查，掌握孩子視力的變化。

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