近視｜男生一年間度數深了100度！原來為看清黑板　他竟自作聰明

戴眼鏡怎麼會越戴近視越深？中國一名11歲男孩，一年內度數飛快增加了100多度，就醫後發現根本是男孩自行將200度的眼鏡與150度的舊眼鏡「重疊配戴」看黑板，「聰明反被聰明誤」。



一名11歲男孩一年內度數飛快增加了100多度，就醫後發現男孩是「聰明反被聰明誤」。（Canva）

據《極目新聞》報道，11歲男孩超超（化名）這學期剛升上小學五年級，不料學期初學校體檢結果顯示，他的近視度數竟在一年內狂飆多了100多度，而去年僅增加50度。

超超的母親非常擔心，趕緊帶他去眼科求診，這才知道令人傻眼的真相。

視力結果顯示，超超的戴眼鏡視力僅為0.4。而當醫生詢問他，平常上課黑板是否看得清楚時，超超神秘兮兮地從書包裏掏出另一副眼鏡。

原來，上學期末超超發現視力增加，怕被父母責罵，便自作聰明同時戴了兩副眼鏡！也就是說將現在戴的200度眼鏡，與舊有的150度眼鏡疊在一起使用。沒想到眼前的黑板字，果真變得非常清楚，於是這個「妙招」變成了他的上課日常。

但這個做法卻悄悄地讓他的近視急遽加深，醫生表示超超現在雙眼的近視度數為325度，比去年多了100多度。

主要原因，除了一部分是因為眼軸發育引起之外、主要還是沒有配戴適合度數的眼鏡所引起的。

醫生提醒，未成年的小朋友須配戴度數合適的矯正眼鏡，才能有效抑止近視快速加深。

而兩副眼鏡疊在一起戴，不僅讓總度數超過實際的需求，還可能因光學中心未對齊而產生「稜鏡效應」，對於雙眼視覺系統造成不必要的壓力，也就是說長時間配戴一副不合格的眼鏡，自然會加速近視的加深。

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