女童自幼偏食常生眼挑眼！中醫建議多吃「這類蔬菜」改善發炎體質
撰文：聯合新聞網
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小時候常聽到他人說：「偷看別人洗澡會長眼挑針（針眼）」，但真實原因並非如此，若習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物、生活作息不正常，都容易增加針眼的機率。早前，台灣一名11歲女童因偏食而反覆長針眼，醫生特別提醒，多吃幾種蔬菜就能改善發炎體質。
來自台灣的中醫羅珮琳日前在Facebook專頁分享，一名11歲女童從小就偏食，完全不吃綠色蔬菜，除了反覆長出針眼之外，黑眼圈非常嚴重，眼下也有很多皺褶線條，並伴隨着鼻過敏、皮膚濕疹等狀況，濕熱體質容易造成眼睛的感染誘發針眼。
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羅珮琳解釋，眼挑針的醫學名稱為「麥粒腫」，是一種眼皮的皮脂腺油脂分泌不正常、細菌滋生所產生的眼疾，可視為眼皮上的痘痘，容易出現在眼皮內外。眼挑針也常發生在油性膚質、酒糟性皮膚炎等皮脂腺分泌較旺盛的族群身上。習慣熬夜、免疫力低下、高油高糖飲食者，或是女性化妝、接睫毛沒有妥善清潔，都有可能引起阻塞，進而造成眼挑針。
在中醫治療上，需要以清熱、利濕的中藥材降火氣、抗發炎。羅佩琳也建議大家多吃菠菜、番薯葉、韭菜、甘藍菜、西蘭花、綠椰菜花等「深綠色蔬菜」，她表示，「本草綱目」中記載菠菜「甘冷、滑、無毒。通血脈，開胸膈，下氣調中，止渴潤燥」對於這種容易發炎的體質，在食療上要多吃蔬菜水果才能有效改善。
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