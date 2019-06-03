有一段很長的時間H.Y老師沒有發文了！各位爸爸媽咪和小朋友，還有一個多月就開始放暑假了，大家應該都很期待吧！剛踏入六月份小一放榜，大人和小朋友也懷著不同的情緒呢！你們有好好的把情緒宣洩出來嗎？

（資料圖片，高仲明攝） 未能進到心目中的學校，要預備「叩門」，爸爸媽咪們開始要進入「預備、等候、期望、失望、成功」的過程，而情緒將會「失望、傷心、開心、驚喜」。這將會是一個循環，所以各位爸爸媽咪都要好好的注意自己的情緒，因為每天與你在一起的小朋友必會感受得到。在這個過程中，大家都要好好關顧小朋友的心情。 現今的小朋友因為面試經驗多了，在參觀過不同的學校的情況下，他們都能表達自己喜歡哪一間學校。因此，當小朋友知道未能獲錄取，他們在情緒上會有一定的變化。試過有媽媽跟H.Y老師說：「小朋友會問點解間學校唔收我？我可以點答？」由此可見小朋友對於能否入到心目中的小學亦會充滿期望。

當我們遇到這個情況時，爸爸媽咪首先要觀察小朋友的情緒，然後必需要回應正面的說話，而且在回應時必需說出原因，不可只說：「你已經做得很好！」可以說成：「在回答老師問題時你能夠眼睛望住老師回答，真係好有禮貌，做得非常好！我們未能去到呢間小學，我哋繼續保持做得好嘅地方，一定會成功有合適你性格嘅學校！」讓小朋友明白自己做得好的地方，讓他們先回復正面的情緒，然後才慢慢討論哪一方面可以改善。千萬不要說一些未能入到學校的負面說話，以免讓小朋友有一份錯覺，「自己好叻只係該校走寶」。

各位爸爸媽咪要好好處理小朋友的情緒，可以從不同方法讓小朋友好好的表達內心感受，以免讓他們在壓抑下繼續要進行不同的面試。之前H.Y老師分享過有關「自製的情緒教材」，各位在這段時間可以抽空和小朋友一起把「煩悶」和「擔憂」一起處理掉！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小學放榜後，情緒管理很重要！」​】

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