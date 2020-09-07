白露二十四節氣｜3款潤肺果茶湯品適合全家飲用　預防呼吸道疾病

白露時節，清晨的露水隨之日益加厚，露水凝聚而色白，故名「白露」。兩子之母謝嘉雯中醫師，表示白露前後多秋燥，飲食方面也要注意潤肺生津，避免咽喉乾燥，有助預防呼吸道疾病來襲，特別推介三款適合一家大細飲用之潤肺果茶、湯品，白露前後皆宜飲用。

謝嘉雯中醫師表示令此補氣養津防怠倦，補而不燥。「麥冬、玉竹能潤肺並養胃生津，太子參屬性質平和的補氣藥、加上含豐富纖維和膠質的雪耳，令此湯補而不燥並可提神益氣。」

點圖即睇「麥冬玉竹太子參雪耳瘦肉湯」

點圖即睇「木瓜松子杏仁奶」

謝嘉雯中醫師表示這款飲品有潤膚通便防痕癢作用，由於杏仁奶用的是堅果杏仁，和中藥的南北杏味道不一樣。她說:「杏仁奶是植物奶、沒有乳糖，因此適合對牛奶敏感的小孩。木瓜健脾消食，松子仁甘、溫、潤腸通便又不傷正。中醫認為肺與大腸相表裡、肺主皮毛；如大腸健康，便便暢通，反過來令肺氣舒暢，皮膚不乾燥痕癢。果仁類食物都有潤腸的作用，以杏仁奶配合木瓜、松子仁攪伴飲用，此飲料有助補充膳食纖維並令腸道健康，特別適合不喜歡吃菜的小孩。」

點圖即睇「雪梨無花果茶」

謝嘉雯中醫師表示防治燥咳，以潤肺生津為主，此款飲品潤肺止咳防燥咳。「梨甘、微寒、涼；有生津潤燥、清熱化痰之效，煮熟後能滋五臟之陰，配上潤肺止咳、寧心安神的百合和潤腸通便的無花果，能防治咽乾不適引起的咳嗽。」

相關文章：飲食影響智商｜偷懶唔煮常食快餐速食 小朋友智力或低於同齡兒童