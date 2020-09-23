歐美熱捧食油可改善濕疹敏感　提升專注力　成分來自大麻家族？

近年歐美興起萃取自大麻植物的CBD油，聲稱有改善濕疹和皮膚敏感、消炎止痛、抗抑鬱功效，使用不同劑量亦可達到助眠或提神的作用，香港也紛紛出現可食用的CBD油、霧化油、和相關的茶包咖啡產品。

坊間有許多CBD油產品，對它的好處亦有不同說法，立即看看常見的科研實證功效和注意事項吧！

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CBD油可提升專注力？（Getty Images）

食大麻好健康？

資深營養師李杏榆Annie Lee指出，大麻分成很多種，我們常講的毒品大麻含高濃度THC（四氫大麻酚），它會影響人體中樞系統，產生興奮的感覺。

然而市面也可見不少大麻造的健康食品，李杏榆解釋它們來自Hemp家族，包括Hemp Seed（大麻籽）、Hemp Oil（大麻油）、 Hemp Milk （大麻奶）和Hemp Seed Butter （大麻牛油） 等，這些大麻食品只含極少量THC，進食後不會產生興奮感，相反對身體有益，比如說大麻籽是營養豐富的superfood，含奧米加三及奧米加六脂肪酸，有助維持心血管健康。

大麻籽和其製成油是近年常見的健康食品。（bami_good_eats@IG）

CBD油６大功效 孕婦及哺乳媽媽不宜使用

與大麻籽油一樣，CBD油同樣是合法大麻，李杏榆表示它來自大麻花和葉，有抗炎，改善情緒，抗癲癎，舒緩痛楚的作用。

不少科學家都對這種新興健康食品進行研究和測試，認為它的原理是平衡人體體內的內源性大麻素系統，以紓緩痛症和不適。李杏榆指出大部分學術研究都是正面，反映CBD油相對安全，對健康亦有幫助，不過它目前未有管制，所以提醒大家選購可信賴的大牌子、有機和避免受污染的CBD油。

選購（CBD油）時要揀broad spectrum（廣譜），而唔係full spectrum（全譜），否則會有埋THC，即係大麻中會令人high嘅成分 資深營養師李杏榆

市面上有不同CBD油產品，可加入食物飲品、護膚品和香薰油內使用。（cubedcbdhk@IG）

科學家在1990年發現內源性大麻素系統，它是人體調節系統之一，影響睡眠、食慾、疼痛、炎症、記憶和情緒各方面，都市人作息不定時、飲食失衡和運動不足都有機會打亂內源性大麻素系統的平衡，歐美研究指出CBD含有大麻素，可與內源性大麻素系統相互作用，改善身心健康。

香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（相片由被訪者提供）

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