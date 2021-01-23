孩子到了青春期　爸爸要放手不理？還有影響力嗎？ |招雋寧

撰文： 招雋寧 最後更新日期： 2021-01-23 17:30

孩子都到青春期了，爸爸還可有角色嗎？是時候要放手不理嗎？土耳其的教育學者Ercan Kocayörük教授在近年設計了一個父職課程，推動爸爸與青春期的子女建立關係，因為他知道這階段的孩子還需要爸爸。

子女想獨立 爸爸要掌握分離和連結的平衡

青春期階段的子女要獨立，想與父母「分離」，同時又要保留「連結」。學者留意到爸爸在平衡這兩方面，發揮得一般比媽媽較好，而這樣是有助孩子健康地探索自己的身份。爸爸的影響在相同性別的兒子身上，貢獻尤其深刻。

原則上，良好的父子溝通能夠提供關係的安全感。他們的對話有來有往，不是一方說了算，能夠敏銳對方的感受和需要；相比多寡，更重要的是相處的質素夠深入、坦誠和溫暖。

在青春期階段能夠磨合出這樣的親子關係，長遠來說增強了子女的心理健康，他們的認知能力、同理心技巧、掌控到自我的感覺更強，生活滿意度和自尊感亦更佳。

孩子的人際關係 仍看爸爸如何參與

學者認為爸爸的影響力，尤見於青少年如何應付自己的朋輩關係。孟母三遷，孩子年幼時的社交生活，爸爸有份安排，固然會塑造孩子的社交生活。但當子女到了青春期，有自己的朋友圈，爸爸還有角色嗎？

原來爸爸與人相處的大習慣、細節位，孩子都會吸收，轉為自己與人相處的方式。換言之，當爸爸接納孩子的情緒，孩子更懂得去做；爸爸敏銳孩子需要，孩子更易理解他人的想法。

Kocayörük教授還在幾方面提到爸爸的獨特影響力。花心思去建立親子關係的爸爸，往往能提升青少年的自我形象。當少年、少女對自己的感覺是正面和被愛的、是有價值的，就愈能發展出良好的朋輩關係。而常與孩子玩樂、留時間給孩子的爸爸，會不經不覺讓孩子獲得調節情緒的能力，這亦有助他處理與好朋友之間的衝突。

關係轉型不轉讓 調整父職角色

基於上述研究而來的事實基礎，Kocayörük教授設計一個提升爸爸的父職實力的課程（Fathering Involvement Training, FIT），內容包括了(看圖)：

+ 3 + 3 + 3

為青春期階段子女的爸爸設計課程，目的一方面是促進家庭的功能（family function），調整溝通、親子相處模式。另一方面是讓爸爸為孩子的社交生活而努力，適度放手，但不是放棄；關係雖然要轉型，但是不能轉讓。調整父職，持續地守候正要獨立高飛的孩子。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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