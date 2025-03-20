春分節氣｜中醫提醒勿犯3大禁忌 附3款養生食療健脾祛濕

春分至，肝氣旺—中醫養生秘訣：順應春氣，調和肝脾「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」這句出自《春秋繁露》的記載，恰如古人對自然法則的詩意註解——當晝夜等長之際，正是人體順應天時，平衡陰陽的黃金時刻。

本文作者：博愛醫院陳麗詩中醫師



在中醫理論中，春分不僅是陰陽平衡的關鍵點，更是調養肝經的重要時機。為什麼呢？以下從中醫經典與理論來解析：

春氣通於肝，肝主疏泄 《黃帝內經》提到：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」春季屬木，與肝相應，肝主疏泄，負責調暢氣機。春分時節，陽氣升發，肝氣也隨之旺盛。若肝氣疏泄失常，容易出現情緒波動、胸悶、頭痛等症狀。

肝鬱易傷脾，調肝需健脾 《金匱要略》提到：「見肝之病，知肝傳脾，當先實脾。」春季肝氣旺盛，若疏泄不當，容易「肝木乘脾土」，導致脾胃功能失調，出現胃腸不適、脹氣、肚瀉等情況。因此，春分養生不僅要疏肝，還需健脾，以達到「肝脾同調」的效果。

春分養生三個方式

1. 飲食「少酸增甘」以護脾胃 《素問·臟氣法時論》云：「肝主春，⋯⋯肝苦急，急食甘以緩之。」春季肝氣旺盛，易剋伐脾土，此時當減少山楂、烏梅、醋、檸檬等酸味收斂之物，多吃山藥、紅棗、蓮子、南瓜等甘味食材。推薦晨起飲用「蜂蜜陳皮茶」（陳皮3克、蜂蜜一匙、溫水沖泡），既可疏肝鬱，又能喚醒脾胃之氣。

2. 「夜臥早起」配合日光調節陽氣 《黃帝內經》強調春三月應「夜臥早起，廣步於庭」，建議晚上不晚於11點就寢，早晨隨日出起床，尤其適合在晨光中散步或練習八段錦、太極。此時曬背15分鐘，能有效刺激膀胱經，提升陽氣的升發。

3. 情志養護防「木火刑金」 春分後肝陽易亢，情緒波動較大，容易出現煩躁、易怒等症狀，建議可通過靜坐、深呼吸等方式調節情緒，保持心情平和。臨床亦常見咽痛、乾咳等「肝火犯肺」症狀。可按摩太衝穴（足背第一、二蹠骨間凹陷處）與魚際穴（手掌拇指根隆起處），每日按揉3分鐘，能導引肝氣下行，預防春季呼吸道不適。

春分的養生食療

1. 疏肝健脾四神湯

材料：茯苓15克、芡實15克、蓮子15克、山藥20克、豬腱肉300克、生薑3片。

作法：藥材洗淨浸泡30分鐘，與焯水後的豬腱肉同燉1.5小時，起鍋前加少許鹽調味。

功效：源自《神農本草經》的經典配伍，能健脾祛濕、柔肝養血，特別適合春分前後，以及居住潮濕多雨地區的人群。

2. 養陰平肝枸杞粥

材料：枸杞10克、百合20克、梗米50克、陳皮5克。

作法：將梗米煮至開花後加入其他材料，小火續煮15分鐘即成。

功效：枸杞滋養肝腎、護肝明目，百合養陰安神，配合陳皮理氣不滋膩，對熬夜後眼睛乾澀、煩躁失眠有顯著改善。

3. 疏肝理氣玫瑰花茶

材料：玫瑰花5克、枸杞10克、陳皮3克。

作法：將所有材料放入杯中，用熱水沖泡，蓋上杯蓋燜10分鐘即可飲用。

功效：玫瑰花疏肝解鬱，枸杞滋補肝腎，陳皮理氣健脾，適合春季情緒波動較大、容易胸悶的人群。

春分養生禁忌

1.忌過食生冷（如冷飲、生魚片、沙津菜），避免寒濕困脾。

2.忌劇烈出汗運動，微汗即可防陽氣過泄。

3.忌情緒劇烈波動，少吃辛辣料理，避免急躁及「上火」。

春分就像人體的「系統更新日」，此時若善用養生之道，猶如為身體按下「最佳化按鈕」，把握這15天的黃金調理期，整年氣血運行都能事半功倍。大家不妨從今日起，擇一湯方實踐。