春分24節氣 | 初春養生宜多吃辛溫食物 中醫教煲3款袪濕潤肺湯水

24節氣中的「春分」，古時稱為「日夜分」，是指一天時間中白天與黑夜平分，是春季的中間點。由於春分節氣平分了晝夜、寒暑。陰陽隨之亦處於平衡狀態，在此時人們便可因應季節的變化而做出相應的調整，養生保健。

（本文作者：陳志勇註冊中醫師）



中醫分享春分養生的「衣食住行」

衣：

雖然春天來臨，但冬季的低溫並不會立刻回升，處於膠著的狀態。 如果過早脫掉冬裝換春裝，容易因冷熱的氣溫變化中，不適應而受寒病倒。 所以在此時節，應事先了解當下氣溫變化，適當增減衣物。

食：

春季與肝氣相接，宜多吃辛溫發散的食物，如豆豉、蔥、薑、韭菜等有利於陽氣的生發；還需少食酸多食甘，可多食甘潤食品 ，如大棗、蘋果、梨、雪耳、蘿蔔等。溫熱補益食物便不宜多食如羊肉，辣椒，花椒，肉桂等；以防肝氣升發太過，干犯脾胃。

住：

春分的天氣寒減暖增，各種致病的細菌、病毒隨之生長繁殖，為避免春季各種疾病的發生，應做好預防措施。 家中注意常開窗，使室內空氣流通，保持空氣清新；特別在早上醒來和晚睡前應通風流入新鮮空氣。

行：

春天可多到郊外行走，呼吸新鮮空氣，調節身心情志。 郊遊亦需選擇天氣晴朗的日子。如若早起的鍛煉，也應避開大霧的天氣，清新空氣才能給大家帶來理想的養生。

養生湯水推介

春分陰陽平分，推介三款調整陰陽的湯水給大家：

一、百合玉竹桂圓湯

材料：百合30克、玉竹20克、桂圓15克、赤小豆30克、陳皮1角、瘦肉350克。

功效：利水潤肺、健脾補腎

二、薏仁烏雞湯

材料：薏仁50克、淮山40克、蜜棗30克、蓮子30克、烏雞1隻、

功效：健脾袪濕、滋陰養心

三、紅白蘿蔔粟米杞子湯

材料：紅蘿蔔2條、白蘿蔔1條、粟米2條、杞子30克、瘦肉350克。

功效：清熱健脾、補肝明目

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註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》