春分｜天氣潮濕加飲食習慣不良易致春困 附解春困及養肝湯茶食譜

中國古代以農立國，農耕在國民生活中扮演著重要的角色。「種田無定例，全靠看節氣」，強調農耕活動的時機取決於節氣變化。農耕八節是重要的耕作時機，其中「春分」為農耕八節之一。古人命名節氣基於天氣、日夜長短和氣溫等因素。春分所指的「分」表示白天和黑夜時間相等。春分時，氣溫逐漸升高，雨水增多，空氣濕度明顯上升。這個時期，脾虛濕困的人們更容易出現身體困倦等症狀。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



天氣潮濕加上飲食習慣不良易致內濕 加劇春困出現機率

「春困」是指在春天感到困倦和乏力的狀態。人體在春季受到外界潮濕氣候的影響，加上脾胃功能下降，容易出現身體疲倦、缺乏動力、全身酸痛、頭重、食欲不振、大便稀爛等症狀。若飲食習慣不良，例如偏好生冷食物、冷飲或不規律進食，傷及脾胃功能，導致脾胃無法正常運化水濕，則會形成「內濕」。內外濕盛時容易出現春困的表現，因此，我們應該避免食用生冷、寒涼的食物，例如生魚片、沙拉、冰凍飲料等，並注意按時進食，避免過度飢餓或飽食。以下是一個解春困的湯水：

健脾祛濕湯：（3人份）

材料：粉葛50克、五指毛桃50克、赤小豆30克、生熟薏米各15克、陳皮1角、紅蘿蔔1條、核桃30克、清水2升

做法：

1.先把粉葛、紅蘿蔔去皮、切塊

2.把陳皮泡軟，用清水把其他材料清洗乾淨

3.把所有材料放到鍋中，倒入2升清水

4.先用中火煲滾，然後轉小火煲大約1.5小時

5. 最後加入適量鹽調味

春天宜養肝

中醫亦認為春天是養肝的季節，因為在中醫五行理論中，春季對應木氣，而肝臟也屬木。養肝的重要原則之一是保持心情開朗，避免過度情緒波動，以調達肝氣。在飲食方面，應避免攝取太燥熱、辛辣、過於滋補的食物，例如羊肉煲、麻辣火鍋、煎炸食品等。以免沒有好好養肝之餘，亦出現肝鬱化火的表現。

中醫認為肝主疏泄全身氣機，肝氣調和則心情舒暢、經絡通暢。若肝氣鬱結日久則會化火，肝火旺時表現為煩躁、頭痛、甚則面部、雙眼赤紅。以下是一個疏肝的茶飲配方，有助於維持好心情：

春天好心情茶飲：（1人份）

材料：決明子10克、素馨花5克、枸杞10克、蜜糖1茶匙、500ml水

做法：

1. 把材料倒到保溫杯中並加入500ml溫開水，加入一茶匙蜜糖攪拌均勻即可。

春天好心情茶飲（資料授權：博愛醫院劉映彤中醫師）

如有任何疑問應質詢註冊中醫師的專業意見。

博愛醫院劉映彤中醫師

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3款中藥小貼士: 疏導情緒抗抑鬱



1.佛手：疏肝理脾燥濕

功效：改善肝鬱氣滯、胸悶脅痛、脾胃氣滯、脘腹脹滿、胃痛噯氣、惡心反胃嘔吐

2.陳皮：理氣健脾燥濕

功效：改善脾胃氣滯、脘腹脹痛、胃脹不適

3.玫瑰花：清香善治抑鬱情緒

《本草正義》「玫瑰花...柔肝醒胃...斷推氣分藥之中、最有捷效而最為馴良者，芳香諸品，殆無其匹。」

除了上述兩點：疏肝理氣、醒脾化濕，作息定時還需「適勞逸」。