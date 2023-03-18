春分｜天氣轉變容易令小朋友、老人家作病 即睇5個春分養生貼士

「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」— 漢董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下》 2023年3月21日，是日春分。日暝對分，日夜各為十二小時。受訪者林之蘭註冊中醫師將會分析3個春分生活飲食宜忌、5個中藥小貼士，從根本改善反覆外感、濕困疲倦、情緒低落等問題！



風起了 注意後頸保暖

如何「防風」保護自己呢？首要在「倒春寒」的天氣中注意添衣保暖，並加強保護頭部、後枕部至耳後、頸部，以免直接受涼。

春雨綿綿祛濕有道護腸胃 無湯水如何自處？

早春天氣冷暖變化頻繁，按氣候規律來説，在華南地區的香港雨水變多，相對濕度可達90%。由乾不透的衣服、佈滿倒汗水墻壁，可見春分相對立春時濕氣更甚，故此氣節需注意健脾祛濕。如素有水濕困脾、脾胃失調：譬如腹瀉、胃口差；風濕關節疼痛、濕疹等慢性病患者，病情容易反復，並見神疲乏力、體倦不欲動（脾虛）、頭重胸悶（濕鬱而清陽不升）的情況。

飲食方面需減少黏膩、濕重的食物，譬如芋頭、檽米、奶類製品、過多湯水（按：適當湯水有助調理，過多時則祛濕不成，反而水液停滯不利），戒冷飲及生冷食物。

2款中藥小貼士: 和胃化濕拒濕困



1.紫蘇葉：醒脾寬中，行氣止嘔

功效：改善風寒感冒、或兼內傷食滯、腹瀉、脾胃氣滯，胸悶嘔吐等問題

2.生薑：溫胃化痰止嘔

功效：改善風寒感冒輕症及胃寒嘔吐

順應春分利肝木 善用藥材花茶抗抑鬱



「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。 」—《黃帝內經》

春分過後日照時間逐漸延長，萬物生長、欣欣向榮。四季當中，春天與木氣相應，而五臟中對應於肝，故春天是肝木旺盛的季節。在陰雨天陽氣升發不利時，肝氣鬱結的病人氣鬱加重，見情緒鬱悶、脅肋漲痛不適；肝木犯脾土時容易出現胃口不佳、納食不香，甚至腹瀉的情況。熬夜、吃煎炸等不良習慣，加重肝陰不足的情況下，水不涵木而肝陽上亢。氣火上擾時病人或見耳鳴、眩暈等不適，更會隨情緒波動而加重。提醒各位讀者避免熬夜、忌口過量辛辣燥熱，以保存津液陰分。

3款中藥小貼士: 疏導情緒抗抑鬱



1.佛手：疏肝理脾燥濕

功效：改善肝鬱氣滯、胸悶脅痛、脾胃氣滯、脘腹脹滿、胃痛噯氣、惡心反胃嘔吐

2.陳皮：理氣健脾燥濕

功效：改善脾胃氣滯、脘腹脹痛、胃脹不適

3.玫瑰花：清香善治抑鬱情緒

《本草正義》「玫瑰花...柔肝醒胃...斷推氣分藥之中、最有捷效而最為馴良者，芳香諸品，殆無其匹。」

除了上述兩點：疏肝理氣、醒脾化濕，作息定時還需「適勞逸」。

起居養生以平衡人體陰陽狀態為要

1.運動以微微出汗為佳，可助升發陽氣之餘，透過皮膚護理助身體祛濕。

2.踏青遠足，舒暢心情

由於體質各異，若有任何健康或疾病諮詢，建議尋求註冊中醫了解詳情。