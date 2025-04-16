中山親子酒店10間推介｜水上樂園+溫泉／熊貓主題房／人均$165起

中山親子酒店推介2025！趁著周末或復活節連假，不如一家人北上中山享受家庭樂！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間親子友善的中山酒店，大部分可供17歲以下小童免費入住，有部分酒店亦設有溫泉及泳池，絕對適合度假，人均更只需$165起！



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中山親子酒店推介【1】中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）位於繁華中心地帶，與購物中心利和廣場以及國際金融中心相連，地理位置優越，交通便利，僅需30分鐘左右，就可以抵達燈飾之都古鎮、小欖、中山港客運碼頭等中山主要鎮區及景點。酒店提供室內游泳池、網球場、健身室等，同時設有停車場，方便自駕遊的家庭旅客！

中山利和希爾頓酒店（Hilton Zhongshan Downtown）

房價：人均HK$227起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山東區中山三路16號

交通：高鐵中山北站約17分鐘車程

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中山親子酒店推介【2】中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）位於中山市中心商務區，鄰近孫文西路步行街及興中廣場，坐擁岐江秀美景色，周邊交通便利，附近有夜市可以閒逛，相當熱鬧。酒店環境乾淨舒適，且設有海底小縱隊、超級飛俠、埃及萌身等家庭主題客房！酒店同時配備兒童游泳池、足浴、健身及水療中心，更設有超大露天泳池，絕對是度假之選！

中山喜來登酒店（Sheraton Zhongshan Hotel）

房價：人均HK$268起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山西區中山一路142號

交通：高鐵中山北站約15分鐘車程

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中山親子酒店推介【3】中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）位於港口大道，靠近石岐區，交通便利，距離中山北高鐵站大概10分鐘車程，交通便利，附近亦有各大商場、便利店及超市。酒店客房空間感十足，而且乾淨整潔，家庭房內更配備兒童玩具及兒童設施，非常貼心！酒店亦設有健身中心、室內游泳池、兒童俱樂部等休閒設施。

中山保利艾美酒店（Le Méridien Zhongshan）

房價：人均HK$259起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山港口大道21號

交通：高鐵中山北站10分鐘車程

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中山親子酒店推介【4】中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）坐落於中山古鎮，步行5分鐘就可到達廣州珠海輕軌古鎮站，大約30分鐘更可以直達廣州，交通方便。酒店客房設計雅緻舒適，同時配備兒童遊樂場、兒童玩具、書籍、室內游泳池、健身室、桑拿等設施。

中山利和威斯汀酒店（The Westin Zhongshan Guzhen）

房價：人均HK$262起（豪華城景雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山古鎮鎮同興路98號利和中心39-60層

交通：江門東站約21分鐘車程

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中山親子酒店推介【5】中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）位於古鎮華藝廣場，是中山、江門、佛山市順德區的交匯處，被譽為「中國燈都」，距離古鎮火車站10分鐘車程，附近匯聚各大連鎖品牌、餐廳美食等，非常方便。酒店房間寬敞乾淨，高層坐擁無敵風景，且提供托兒服務、兒童玩具、健身室等設施，性價比極高！

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店（Atour Hotel, Huayi Square, Zhongshan Ancient Town）

房價：人均HK$190起（雅緻大床房；14歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山古鎮鎮中興大道南1號華藝廣場主樓區第1層、第33-38層

交通：江門東站約21分鐘車程

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中山親子酒店推介【6】中山富華道石岐步行街亞朵酒店（Atour Hotel Zhongshan Fuhua Road Shiqi Pedestrian Street）

中山富華道石岐步行街亞朵酒店（Atour Hotel Zhongshan Fuhua Road Shiqi Pedestrian Street）坐落於富華道，5分鐘步程即達孫文西步行街及中山興中廣場，吃喝玩樂都方便！酒店共有133間房，房間舒適乾淨，空間寬敞，且設有親子主題房，配備兒童書籍及影音產品。酒店另設餐廳、健身房、自助洗衣房、閲讀會友書吧等設施。

中山富華道石岐步行街亞朵酒店（Atour Hotel Zhongshan Fuhua Road Shiqi Pedestrian Street）

房價：人均HK$165起（雅緻大床房；14歲或以下不加床可免費入住）

地址：中山西區富華道7號

交通：中山北站車程14分鐘

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中山親子酒店推介【7】中山温泉賓館（中心園店）

中山温泉賓館（中心園店）於2023年開幕，全部房型均配備露台、特大床及智能房間控制系統，房間空間寬敞且設備齊全，部分房間配備浴缸。親子房更有森林、海洋及太空等主題設計！酒店擁有超過48個不同功能溫泉池，温泉園佔地約2萬平方米，分為中藥保健區、百花養顏區、活力健身區和靜水怡心區，多到浸唔曬！

中山温泉賓館（中心園店）

房價：人均HK$316起（中心園園景大床；17歲或以下不加床可免費入住；包溫泉套票、親子農場）

地址：中山市三鄉鎮雍陌村中山温泉遊客中心西北100米

交通：唐家灣站車程23分鐘

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中山親子酒店推介【8】中山温泉賓館（Zhongshan Hot Spring Resort）

中山温泉賓館（Zhongshan Hot Spring Resort）坐落在三鄉鎮，是老牌的天然溫泉。酒店設有148間房，採用中式設計，部分房間設有私人溫泉，亦提供親子主題客房。酒店擁有超過48個不同功能的生態温泉池、泉水游泳池及超大型水療休息廳，特色按摩、足浴、SPA、電影、網吧等一應俱全！房價更包含溫泉套票，大人小朋友都絕對可以好好放鬆！

中山温泉賓館

房價：人均HK$227起（親水園親水房；17歲或以下不加床可免費入住；包溫泉套票）

地址：中山市三鄉鎮雍陌村中山温泉賓館

交通：唐家灣站車程31分鐘

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中山親子酒店推介【9】GOGOING·Zcamp星艦營地

GOGOING·Zcamp星艦營地於2022年全新開幕，距離南朗火車站大約10分鐘車程。酒店設施配套齊全，有水上中心、無邊際泳池、深潛池、燒烤野餐區等。營地內有太空艙、自駕房車露營等結合智能科技的客房，部分客房更擁有巨幕投影儀。此外，客房亦擁有270°觀景大露台、圓弧形天窗、景觀浴缸，讓你隨時隨地都可以望向一望無際的星空！

GOGOING·Zcamp星艦營地

房價：人均HKD$263起（天鵝座觀景舒適大床房；17歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：中山南朗鎮沖口村下欄坑口石場1棟01號

交通：南朗火車站轉乘的士約10分鐘

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中山親子酒店推介【10】原野之上·原野之居

原野之上·原野之居坐落在五桂山，與中山温泉、中山温泉水上樂園及中山泉眼温泉的距離也不算遠，去浸温泉都一樣方便！酒店於2023年全新開幕，只有7間客房，每間房都有不同主題，設計簡約舒適，部分房間亦設有景觀浴缸，非常寫意！酒店附設游泳池、餐廳、露營地等空間，想燒烤都無問題！

原野之上·原野之居

房價：人均HK$292起（暮雲；包早餐及MiniBar歡迎果盤）

地址：中山五桂山桂南旗溪村105號

交通：唐家灣站車程24分鐘

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