諾如病毒｜各地感染個案持續高企 幼兒感染易脫水 一飲料要避免

諾如病毒肆虐｜香港、內地、日本、台灣及韓國均出現多宗諾如病毒感染事件，此病毒帶有高度傳染性，接觸少量病毒足以有機會受感染。3月仍是諾如病毒肆虐期，做對消毒及避免交叉感染最為重要。



各地均出現諾如病毒感染個案 當地更一度提高病毒級別

在2025年，香港1月份已錄得一星期近20宗病例、深圳於2月份將此病毒風險提升至中級，台灣疾管署表示春節腹瀉就診創5年新高、日本於2月份已累積逾百人受感染，當地更發出諾如病毒食物中毒警告、韓國則於上年7月錄得近千宗感染個案。

接觸少量病毒足以受感染 症狀持續最長到10天

研究顯示，罹患流行性感冒，病毒量大約需要一千隻才會發病；但諾如病毒卻只要不到二十隻，足以令人下吐下瀉。諾如病毒的傳染途徑是透過口鼻傳染，只要接觸感染者的病毒、嘔吐物、糞便，或是被感染的食物，皆有機會致病。

感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能出現噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。發病到高峰期過後，在接下來的2至3周，病毒會隨着糞便排出。因此，如廁後一定要用肥皂仔細清洗雙手。

幼兒感染易脫水 切勿喝運動飲料

小朋友的身體組成中，水分比例比成人高，特別是體重在十公斤以下的小孩，如果當小孩嘔吐或瀉肚子的次數超過三次時，大人就應該特別注意。同時，盡量避免讓小朋友進食，先給予腸胃炎專用的電解水，嘔吐停止四小時再開始增加水量，八小時後再開始吃白麵包或稀飯，千萬別用運動飲料稀釋，對小朋友幫助不大。

對付諾如病毒 要做對五件事

1. 用肥皂搓手

如廁後、進食或準備食物前，務必勤洗手，更要使用肥皂且搓揉15秒鐘以上。

2. 食物必須徹底煮熟

徹底煮熟食物（尤其是貝殼類等海產）、蔬果等也可能沾染病毒，同樣必須洗淨。吃剩的食物應放溫度適中的冰箱中保存，不須烹煮的食物應盡快吃完。

3. 漂白水消毒

病患污染的衣物、床單應立即更換，清潔者必須戴上口罩與手套；家中環境（如馬桶、門把）和器皿表面如受汙染，應用漂白水擦拭（濃度1000ppm）。

4. 徹底清潔

處理患者糞便、嘔吐物前，應戴上手套與口罩，使用漂白水消毒（濃度5000ppm）後再沖入下水道，完成後要徹底洗手。

5. 飲食清淡

盡量選擇無調味、無油的食物，減低腸道負擔，但同時必須注意營養攝取，幫助腸胃細胞盡快修復。