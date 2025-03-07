情緒健康｜成長階段五大因素易波動情緒 出現三種情況應介入處理

青少年由10多至20歲的階段，是一個由小朋友變做大人的過程，無論生理或心理上也有很多轉變，情緒也會比較波動。在這個過程裡，家長如何分辨他的情緒是正常波動，還是出現情緒問題需要介入處理？又該如何處理？

本文作者：精神科專科醫生張漢奇



精神科專科醫生張漢奇表示，情緒波動是青春期的特性，身體變化、荷爾蒙轉變、自我形象、朋輩認同等都會影響情緒，「至於如何分辨是正常的情緒波動，還是情緒病甚至精神科問題的徵兆？可以從三方面去分辨。」

三大角度分辨正常情勢波動及情緒病

1.這些情緒波動是否持續？「因為一般來說，正常的情緒波動會是短暫性的，例如三數天便會平伏下來。但如果是需要介入處理的情緒問題，情緒波動就會比較持續，建議如果發覺青少年情緒波動持續兩星期以上，就要加倍注意。」張醫生說。

2.情緒波動有否令身體出現相關的症狀？「若是和情緒病有關的情緒波動，很多時會引起身體症狀，包括沒有胃口、睡眠欠佳、專注力下降，甚至心跳手震等，有這情況便應注意。」

3.情緒波動對青少年的生活有沒有造成實質影響？張醫生指出，青少年一般的情緒波動，不會對行為帶來很大影響，例如他們仍會如常去玩，「所以，若發覺青少年鬧情緒，甚至影響社交，不想外出，連玩也沒有動力，必須留意會否需要介入處理。」

一日發現子女受情緒困擾 不應急於下定論或出現質詢的姿態

一旦發覺青少年有疑似情緒問題，家長首先要保持冷靜，不要急於下定論，更不宜提出任何質詢。這時最需要的可能是聆聽，鼓勵青少年告訴我們受到了什麼困擾，而家長應盡量表現出接納和支持。若聆聽後情況無大改善，或家長感到問題較複雜，建議盡快尋求專業人士協助。

處理情緒不一定用藥 心理治療佔較大比重

「治療方面，藥物當然是一個選擇，但也不一定需要用藥。」張醫生表示，「醫生首先會進行評估，了解青少年的實際情緒，例如有多抑鬱、焦慮，對他的生活影響程度等，再決定處理方案。」

他提醒，處理青少年情緒問題時，心理治療相對會佔較大的比重。「若病理情況例如患者腦部分泌失調並非太嚴重，心理治療會是首先會做的。因為大部分青少年情緒問題，都和家人關係、朋輩關係、學習壓力等有關，所以透過心理治療有機會提升他們處理這些關係，改善病徵。當然若內分泌例如血清素的失調較嚴重，病徵也較明顯，醫生便會考慮藥物治療，調整大腦化學物質例如血清素、多巴胺等的分泌。而心理治療和藥物治療可雙管齊下同時進行，相輔相承。」