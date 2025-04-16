精選深圳4大兒童公園！百米長滑梯、市中心城堡　全都可免費任玩

深圳的公園賽道，真的是太捲了！而且每一個都是高顏值、免費、適合兒童玩耍的兒童公園，選擇恐懼症想要外出遛娃都不怕了，因為隨便去哪一個都很好看！



今天，就帶家人們一起來看看這些好看的兒童公園！海邊的、山邊的、城市中心的，每一個都值得前往，每一個都很適合遛娃！

1. 鵬飛公園

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鵬飛公園，位於大鵬就在金沙灣時光海的對面，公園的面積很大，分成好幾個part，最主要的是中間這個城堡一樣的大型遊樂設施。小眾、景美、有湖、有吊橋、有三四座大型滑梯，真的非常適合好天氣來這裏遛娃！還能順便看海！

足足百米長，三層樓那麼高的巨型城堡滑梯，延伸出六個滑梯，還有空中走廊~小朋友真的可以在裏面玩上一整天不下來！

最高的就是那個雙螺旋滑梯，縱使是已經大人的我，也不敢從高處滑下，只能留給大孩子去挑戰了！！

在城堡滑梯的四端，也各自延伸出不同顏色的短滑梯，有的是一半透明，有的是短短的螺旋，不同年齡的小朋友都能在這裏找到樂趣！而低齡的小孩子，也可以在城堡的最低處找到快樂~低矮的隧道、半米高的走廊，都很適合1-3歲左右的寶寶。

在城堡的對面，還有一處高空彩虹走廊，足足有五米多高。一端是爬梯，一端是彩虹攀爬網，十分絢麗玄妙。

夏天就是要配海浪！！鵬飛公園，一個地方有兩種風格的遊樂設施！感覺來了就賺到！一邊玩膩了，還能體驗另外一邊。海浪遊樂園的設計非常有意思，乍一看，就像是海浪的造型一樣，兩個尖尖角從大海冒出~

海浪遊樂園的玩樂設施也非常多樣，有短滑梯，也有大型的螺旋滑梯，底部還充分利用了空間，有鞦韆、攀爬網等，深受小孩子們的喜愛。

鵬飛公園的對面就是時光海公園，也就是大家熟知的金沙灣海灘！！天就是要沙灘配海浪，現在這個時期太適合帶着孩子去海邊了！

鵬飛公園



地址：深圳市龍崗區潮歌巷19號

門票：免費、不需要預約

交通方式：需要自駕導航至時光海公園（勿停車在萬豪酒店，非常貴！）



2. 觀瀾中心公園

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觀瀾中心公園的面積有11.67公頃，就在龍華，環境非常好！！

而且有非常多的設施，克萊因藍的藍色城堡，小清新的黃色房子，無動力的遊樂設施，還有小溪、大草坪、山頂長廊、足球場……太適合一家人出行了！

中心公園的正中心，是一個超棒的無動力兒童樂園，沙池、蹦蹦牀、滑梯、旋轉飛盤全都有！

園區裏還有超多遊樂設施，可以供不同年齡的孩子們玩耍！旋轉飛盤、攀爬小山丘、蹦蹦牀，玩一天都不膩！

這裏最出彩的怕就是這個克萊因藍色城堡，高高的、顯眼的藍色大樓，遠遠的就能看見！

小孩子步入其中，好像是找見了一個童話城堡，非常開心！穿梭其中，像迷宮一般……

觀瀾中心公園



公園開放時間：

早上6:00-晚上23:00

地點：深圳市龍華區觀盛三路西150米

地鐵：4號線竹村站B2口轉觀瀾高新園站下步行700米處

自駕：導航至「觀瀾中心公園」即可



3. 葵涌生態體育公園

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葵涌生態體育公園位於大鵬新區鹽壩高速公路葵涌出口處，整個公園有3.3萬平方米，步行30分鐘左右就能遊覽全部的地方。雖然公園的面積不大，但是有多項遊樂設施，橫跨河畔兩岸相立，到處都是綠草茵茵，還有兒童遊玩區域、溯溪區域，非常值得遊玩。

河畔兩岸的綠道，重巖疊嶂，蜿蜒曲折，宛如一個小型的迷宮。葵涌體育生態園簡直也是一個小型的兒童公園，面積達到了1200平方米，包含了超多項目，有體能運動、地形探索、超級大的蹦牀，簡簡單單玩一下午沒有問題。

遊玩的內容也很多，有旋轉吸盤、攀爬網、錯綜複雜的攀爬網，還有超大的沙池，全都在紫色主題的場地裏。公園的另一端也有一個小遊樂區，喜歡滑滑梯的孩子可以來這裏。

藍色的主色調設計，好像是在大海里一樣。白色的鞦韆也是很多小孩子的最愛，也許這裏是最適合黃昏的時刻，輕微休息的美好天地。

葵涌生態公園 ECOLOGICAL PARK

地理位置：大鵬區葵涌街道坪西路北段（用騰訊地圖搜，百度地圖搜不到）

交通：818路 ; 833路 ; M426路，在葵涌生態公園站下車（附近不太好停車）



4. 10號星球樂園

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10號星球樂園2024年11月就開放了，它其實是在深圳北站中心公園裏心開闢的一塊兒童遊玩區域。之前北站中心公園的超大滑梯給了很多小孩超級深刻的印象，今年10號星球樂園讓孩子們耳目一新！

太空主題佈局，數個星球模樣的設施，貫穿整個遊玩區。1181㎡的超大空間，開放型的空間佈局，非常吸引孩子們，不少周邊家長都會來此遊玩。

整個10號星球樂園的主題都是圍繞着太空佈局，所以星球自然成了串聯起公園各個設施的主旋律。在整個10號星球樂園裏，有大大小小、不同顏色、形狀各異的星球，串聯起滑梯、攀爬網、旋轉樓梯等多個設施，充滿童趣。

黃色和藍色兩個星球，就好像是太陽與地球一般。藍色的星球下面連着黃色的攀爬網，連接着大地，象徵着地球。黃色星球四周是圍繞的行星帶，星球環繞，就像太陽一樣。

10號星球樂園內有各種各樣新奇的遊樂設施，全新的造型讓原來的設施玩法有了新的感受，如：「天文望眼鏡」穿洞、藍色飛碟爬網、彩虹圈及適合不同年齡階段的鞦韆。

10號星球樂園裏的玩樂設施，覆蓋了多個年齡段的小朋友，大家都可以在樂園裏自由愉快的玩耍！

推薦早上10點前和下午4點後來遊玩，中午太陽直射，還是有些許的曬。深圳的早晚温差大，一定要做好禦寒措施，別讓小寶寶們感冒哦！整個園區其實並不大，遊玩時間2小時左右。但是主要看寶寶的體力能力，如果想要放電的話，這裏最推薦不過了！

除了10號星球樂園，整個北站中心公園也是不錯的散步遛娃的好去處，非常值得周末時分，戶外露營遊玩一番哦！

「10號星球樂園」



地址：深圳北站中心公園內

公交路線：

．深圳北站地鐵站-A口4號線/5號線/6號線

．深圳北站汽車站（公交站）M385、M459、M363、81路等



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