深圳親子遊｜依瀾園玩水、歡樂公社逛人文街！跟深圳人這樣玩一天

編按：復活節假期將至，還未與孩子安排活動的話，不如考慮一下到深圳「城市 + 郊野遊」一天，發掘別樣的風景吧！



一趟「鄉野春遊」體驗「時光穿梭機」般的四季變換，跟着weekly一起放鬆身心！

（ShenzhenWeekly提供）

好天氣，一起出去野吧！

常年待在城市之中，已經不記得小時候在鄉野田間肆意玩鬧的快意。終於，在好奇心的支使下，給自己放了一個短暫的假期，好好體驗一次郊野春遊~

循跡流動的春風，吹散了瀰漫了好幾日的悶熱濕氣，光照穿透樹縫，空氣輕鬆舒然，春天的氣息洋溢，好天氣宜出行！

路線選在了光明，一路上能看到許多不同類別的景緻，從都市到鄉野、從春花爛漫到秋實累累的四季變幻，像是坐了一趟「時光穿梭機」！

話不多說，一起出門野咯！

報告！發現一個玩水撈魚的新公園

+ 3

依瀾園在深圳是一個超級冷門的存在，甚至導航上都搜索不出它的位置。它坐落於光明區中大附七醫院對面，靠近科學城展示中心，橫跨新陂頭河，與歡樂田園相連。

位置優越 · 輕鬆到達

依瀾園不大，但勝在環境清新明麗，也因為位置特別，成為了中大附七醫院的康養花園。公園建在了十字路口，附近公交、地鐵齊全，交通十分便利，是周圍市民不可多得的寶藏遊玩地~

釣魚徒步 · 一切都很愜意

沿着園內錯落有致的棧道漫步，棧道與登山步道交縱穿插，沿着登山步道往裏走可以到達山頂觀景台，遠眺整個公園。

園內人們可以在這玩水、撈魚，或者拍照、賞花，作為日常的茶餘飯後的消磨也不無樂趣。

安靜清幽 · 清新明麗

公園裏擺放的小黃椅超級點睛，搭配上潺潺流動的溪流、翠綠鮮亮的草坪，好像畫裏的「莫奈花園」出現在眼前，情不自禁就會緩緩嘆上口氣，真舒服…

過馬路，去歡樂公社！

過了馬路，沿着光僑路走到歡樂公社，這是一個開放式的人文街區，匯聚了「社交、藝術、寵物」等多元文化因素，對養寵家庭極其友好，沒事的時候可以帶着自家毛孩子來走走逛逛！

本地美食一站式搞定

街區目前以餐飲業為主，裏面可以吃到正宗的粵菜、湘菜，最重要的是，歡樂公社的旁邊就是鼎鼎有名的光明招待所，裏面的紅燒乳鴿是深圳的地標性美食，吃過一次就能讓人回味無窮！

走在鄉間的小路上，看火車穿過田園

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到這，就算是正兒八經地走進田園鄉間了。

過了個馬路，道路兩旁的風景就立馬變得不一樣起來，景緻逐漸質樸、自然，寬闊的馬路、林立的高大建築物統統消失不見，只見兩旁的農田莊稼越來越多。

油菜花開滿園

一路走，一路到處張望，這條路真的能勾起我兒時的那種感覺~

沒走多遠就碰上了weekly的老朋友，歡樂田園裏的油菜花開得正是時候，滿眼的金黃撞進眼簾，前來賞花的遊客蠻多的，都在興奮地和油菜花合影留念~

划船娛樂 · 放鬆身心

繼續出發！

路過一個小池塘，裏面有可愛的小動物遊船正在徜徉，不用踩動，隨着風的韻律，小船在水裏肆意閒逛。

看火車開進田野 · 好神奇

被轟隆隆的一陣聲吸引了目光，原來我們在京港高鐵線旁，每隔幾分鐘，就會有一趟火車駛過，這時候抬頭，就能拍到列車開進田野的景象。

一路上風景很美，但也許是來的時節不對，田地裏的農作物不算太豐富，沒看到碩果累累、草木茂盛的樣子，等夏天秋天，一定要再來一回。

這裏，偶遇一處「愛心隧道」

這算是這趟鄉野walk偶遇的一處小驚喜，沿着樓村一號路一直往深處走，想一直走到逕口村，半途發現了這處植物攀沿而成的「愛心隧道」，隧道里面的過往車輛不多，可以抓緊時間來一次合影！

一路上看遍「春華秋實」

這條愛心隧道還蠻長的，道路兩旁都是大片的莊稼田地，種滿了玉米、生菜，三角梅、炮仗花也生長得極好，一枝丫一枝丫地攀附在圍欄上~不僅能看到春天的嬌豔，也能感受到碩果累累的踏實。

此時的風景呈現着一種專屬於鄉野農田的愜意與舒適~很容易就讓人完全放鬆下來。

這裏，逕口老村

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兩年前weekly來過一次逕口村，對逕口村的印象還停留在古樸、自然的原始村落，兩年後故地重遊一番，看看有沒有新變化~

逕口社區公園升級改造

增設兒童樂園、讀書亭

我們先去了逕口社區公園，公園位於村口，離逕口居委公交站很近。公園裏的綠化做得很好，走進去感覺周身的温度都低了一些，特別舒服愜意。

裏面人不多，都是些老人、小孩，園內設置了新的兒童遊樂區，滑梯、鞦韆、沙池一應俱全，另外還在部分小路上增設了借書亭，附近的居民可在這自主借閲。

寵物友好活動空間

隨意奔跑 · 不設限

值得一提的是，這裏是寵物友好公園，在新劃分的專門寵物活動區可以暫時不必牽繩，讓毛孩子自由自在地奔跑一會~

從公園出來，我們沿着主路一路往村落深處步行，路過了逕心戲台和黃氏宗祠，由於這兩處場所平時並不使用，能看到許多居民在上面娛樂玩鬧，住在這，大家都特別開心！

藏在小巷裏的咖啡館

寵物友好 · 可可愛愛

可能是因為慕名前來的遊客越來越多，村裏也新開了不少咖啡館、民宿，環境優美，但價格確實讓人有些心梗。

來之前在網上搜索過一些攻略，紛紛推薦了一家名叫「停留」的咖啡館，剛好，走到這也累了，進去坐坐吧！

咖啡館面積不大，有兩層樓，一樓空間狹小，二樓為戶外露台，風景視野都更加吸睛，更適合享用咖啡的同時，也很適合拍照打卡！

寶藏小店上新

便宜實惠 · 好吃不貴

對比起兩年前，村裏各種小店的數量多了起來，但由於經營不善，很多已經關門停業，但也有幾家幾乎出現在每一篇網上攻略裏，不得不記憶深刻，比如供銷社裏的雪糕很好吃、舊街瀨粉味道超級正宗…

民風淳樸 · 人情味足

村子不大，大概一個半小時就能逛完，沒有特別多的娛樂項目，主打一個寧靜致遠、遠離喧囂，其實不必刻意前來，如果順路那來逛逛就好~

一天的田園鄉野漫步真的太舒服了~在城市好像就沒有太多這樣的機會，好像就只有在這種時候才有耐心真切地感受下身邊的舒適美好。

今日份的線路不算短，從頭到尾大約需要4個小時左右，全程步行，也可以騎單車，線路設置為單線程模式，可自行規劃路線~

雖然走到腳痛腿乏，但沿途看到好風景時的快樂足以抵消掉一切不如意！

光明田園country walk

｜位置｜

起點：導航至牛根坳創意園公交站/中山大學第七附屬醫院

終點：導航搜索逕口社區公園即可



｜公共交通｜

起點：地鐵6號線（支線）圳美站A1口，步行4分鐘至依瀾園

終點：地鐵6號線光明大街站下車，乘坐B963路至逕口居委公交站



｜遊玩Tips｜

1. 郊野路段較多，蚊蟲叮咬，請自備驅蟲產品

2. 線路較長，穿着輕鬆舒適最好

3. 此線路為單線程，請自行規劃路線

4. 外出遊玩，務必注意防暑



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