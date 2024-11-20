深圳親子遊｜南山賞花熱點！西麗生態公園「金燦花海」打卡停不了

這陣子，大概是深圳最舒適的時節吧！打從國慶開始，持續的晴天、柔和的陽光，晚風與晨露帶着些許涼意，以至於假期回來的每一天都想着翹班出遊。眼下的深圳，跟人們常説的金秋十月，似乎就只差一個「金」。



正好，南山有一大片金燦燦的花海在絢麗綻放，整個山坡的小黃花搭配上夢幻天氣，不出門瞧瞧那多可惜。

（深圳微時光授權使用）

漫山遍野「金燦花海」

深圳南山西麗生態公園（深圳微時光授權使用）

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這片金燦燦的花海位於南山西麗生態公園，地處市區，交通便利。

走進公園北門，大老遠就能望見漫山遍野的硫華菊，隨着微風輕輕搖曳，在陽光下閃爍着耀眼光芒。彷彿是日出前天邊最耀眼的一抹霞光，輕輕灑落人間，凝聚成這絢爛的景緻。

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可以想象一下人被花海「淹沒」是甚麼感覺……沒錯，正是眼前這番場景。硫華菊沿坡而種，規模宏大，小路穿插其間，為人們提供一條條探索與觀賞的路徑。從旁邊望去，那些置身其中、沉迷賞花的遊客，在花海中若隱若現，就像是金色波浪中躍動的珍珠，渺小又幸福。

被花海「淹沒」的奇妙場景，美得如此讓人心動。

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微風拂過，花海泛起層層細膩的金色漣漪。

這一幕，像極了熟悉的那句歌詞 —— 故事的小黃花，從出生那邊就飄着……

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見花則喜，不分年齡

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有沒有發現？深圳人，無論年齡大小，對於美好的追求總是那麼真摯而熱烈。上至銀髮老人，下至稚嫩孩童，但凡經過這片金色花田裏，總會不由自主地放慢腳步，駐足欣賞。因為這一刻，金燦燦的花朵是大家心中那份美好的具象化，是屬於自己的小確幸，見花則喜。

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無論牙牙學語的娃娃，還是活蹦亂跳的孩童，熱愛自然，從小抓起

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少年與花，總是很相襯，身處於絢爛的黃金時期，充滿着無限美好與期望。

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阿姨們説，要熱愛這世界像熱愛這些花花草草一樣來，比心微笑，合個影！

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開始拍花，不是年紀到了追求美好，不分男女老少。

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花是大自然的慷慨饋贈，它讓每一個目睹其芳華的深圳人，都能感受到燦爛的生命力。如同小小的太陽，照亮四周，散發着温暖和希望的氣息，讓人心生歡喜。

深圳人對於美好的追求，此時此刻，藏在一朵朵小花裏。

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逛一逛，西麗生態公園

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關於西麗生態公園，我們曾在四年前來過一趟，因為自帶環山觀景平台以及玻璃棧道，這裏剛開園就深受西麗居民的喜愛。

歲月流轉，如今公園發展得越發不錯，荔枝林更加茂密，公園的設施也更加齊全。倘若前去賞花，不妨也在這座公園逛一逛吧！

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公園山頂修建的觀景平台，算是周邊為數不多可登高望遠的景點，個人體驗後表示值得一去。沿着石梯登頂僅需十分鐘，難度略低，且老小皆宜。山頂視野遼闊，天氣晴朗時，能一眼望到春筍，感受遠處的高樓林立。下山時沿着環山步道，一路還能把周邊景色360°看個遍，別有一番滋味。

至於平台的玻璃棧道，雖説名不副實，但是相比起一般公園，算是別出心裁的設計。

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如今公園內不只有登山探索，在北門附近還設有咖啡吧與書吧，從山頂歸來，也能在此歇歇腳。

值得一提的是，這裏還將一部分區域用作於科普教育，更加適合前來「遛娃」。山腳下的農耕用地，會根據現狀場地模擬耕作場景，一旁的水池裏還養鴨養魚。

這些設計能讓身處都市的大小深圳人，感受到農作的辛勞、收穫的喜悦以及生態的樂趣，從而也將西麗生態公園變得更加豐富立體。

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趁着天氣晴朗、花開正茂不妨找個時間前去尋一處美好

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地址：西麗生態公園



交通指引

地鐵：5號線留仙洞站，打車可從C口出來，步行從A口出（走路25分鐘）

打車定位：西麗生態公園北2門

自駕：導航西麗生態公園，公園有少量停車位，可自駕前往



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打卡tips：

① 無需門票，免預約，硫華菊位置靠近公園北2門，開放時間：08:00 - 18:00，花期至10月中旬前後，建議儘早前往

② 推薦拍攝時間，早上十點前或者傍晚五點前，光線柔和，温度適宜，如果站在山坡和棧道更容易出片

③ 園內蚊蟲較多，建議帶驅蚊藥水以及注意防曬。注意愛護花草及自然環境，切勿亂扔垃圾



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