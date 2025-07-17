洗衫｜忘了取出衫袋紙巾？柔順劑是救星！仍處理不了可「這樣做」

洗衣服時不慎將衛生紙一同丟進洗衣機，是許多家庭常遇到的「洗衣災難」。原本潔白整齊的衣物，洗完卻成了滿是紙屑的「雪花裝」，光是清理就令人頭痛。不過，日本一位家事達人近日分享了一個簡單實用的方法，讓沾滿紙屑的衣物能迅速恢復乾淨，成為不少網友熱議的生活妙招。



根據這位家事達人指出，當發現衣物上沾滿衛生紙碎屑時，千萬別急着用手一片片清理。正確做法應是將衣物重新放入洗衣機中，再加入衣物柔順劑清洗一次。柔順劑中的界面活性劑能減少纖維間的摩擦，使紙屑更容易脫落、不再黏附於衣物上，達到清潔效果。

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不過，重新洗滌前的準備也不容忽視。專家提醒，務必先清潔洗衣機的濾網，因為第一次洗衣過程中脫落的紙屑多半會卡在濾網中，若未事先清除，可能會在第二次清洗時再次沾附在衣物上，導致「越洗越髒」。

若重新清洗後仍有紙屑殘留，家事達人建議可採用浸泡法，將衣物浸泡在加有柔順劑的水中約30分鐘，再以清水沖洗並脫水，通常能進一步軟化殘留紙屑，提升清潔效果。

對於部分特別頑固的紙屑，則可在衣物仍保持濕潤的情況下，使用洗碗海綿輕輕擦拭，這種方式能有效去除表面附着紙屑，同時避免損傷布料。由於清理過程中可能會產生飛散紙屑，建議在浴室等便於清理的場所操作。

當大部分紙屑去除後，可再進行一次柔順劑沖洗與脫水，最後將衣物完全晾乾後輕拍抖落殘屑，基本上便可恢復衣物原貌。如仍有細微紙屑，可利用黏毛滾輪或膠帶進行收尾處理，但要避免頻繁使用高黏性膠帶，以免損害布料纖維。

家事達人最後提醒，預防永遠勝於補救。洗衣前請務必檢查所有衣物口袋，避免將衛生紙或紙張一併投入洗衣機，省去事後繁瑣的清潔作業，也避免對洗衣機造成負擔。

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