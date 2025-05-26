飯後吃水果、喝凍飲可以嗎？醫生親解「5大健康迷思」別立即喝茶

撰文：聯合新聞網
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網路上總是流傳着各種「飯後不能做甚麼」，究竟是迷思還是真的對身體不好呢？台灣醫生鄭泓志在Facebook專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發佈影片，說明飯後禁忌「五個都市傳說」，大多確有其事，有的則被戳破是迷思，一起來一探究竟吧！

以下5個「飯後迷思」，你也想知道嗎？（按圖了解）

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1. 不能劇烈運動

鄭泓志表示確實不建議劇烈運動，劇烈運動會導致血液流向肌肉，進而影響消化，因此飯後一小時內應避免劇烈運動。

2. 不能馬上睡覺

飯後立刻躺下會影響腸胃道蠕動，不利於食物消化吸收，所以建議一到兩小時內應該避免。

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3. 不能喝凍飲

飯後喝凍飲，冷熱交替的刺激，腸胃容易不適，因此建議隔一段時間再喝。

4. 不能馬上吃水果

鄭泓志強調，事實上這個說法並不成立！水果飯前飯後適量吃，並不會對身體造成不良影響。

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5. 飯後不能喝茶

因為茶葉中含有大量的鞣酸，飯後立刻喝茶會影響食物的消化。建議飯後半小時再飲用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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