懷孕17周羊膜袋已膨出陰道口！醫生稱難再安胎　撐至31周終見奇蹟

小美在懷孕17週的夜裏突然感覺到下體有東西衝出來，家人掀開被子一看，除了血之外，還看到半透明狀的水袋撐在陰道口，趕緊叫了救護車送到原本產檢的院所。台灣雲林的地區醫院照了超音波發現寶寶還有心跳，但羊膜袋已經膨出到陰道口。彰基婦產部高危險妊娠專責主診醫生王彥筑秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神，成功安胎103天，最終順利接生一名體重1900克的健康早產女嬰，並無需氣管插管治療，順利進入新生兒照護階段。



母愛堅持不懈 跨院求援尋生機

僅僅17週的懷孕週數，胎兒不到兩百克，尚非醫學上可存活的孕齡，更可能併發嚴重感染，對媽媽和寶寶都很不好。小美哭着跟雲林的醫生說：「可是寶寶還有心跳，我不想放棄，可以試着安胎看看嗎？」於是地區醫院的醫生用了抗生素和安胎藥後，將小美轉到雲林較大型的區域醫院。到了區域醫院的急診，連產房都還沒上去，醫生嚴正地告訴小美：「安胎成功是不可能的，妳不應該拿自己的安全開玩笑。如果真的還是要積極安胎，區域醫院的設備也無法照顧極度早產兒，還是把妳轉到彰基。」

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專業治療創奇蹟 團隊合作護新生

王彥筑醫生指出，此為典型的子宮頸閉鎖不全合併羊膜膨出，成功安胎的機率確實不高，「但只要病人無感染，且有明確意願，我們願意嘗試保留這個生命的機會。」在嚴密監測與分階段治療下，團隊先控制感染、使用安胎藥物、抽取羊水以減少壓力，並於18週執行高難度搶救性子宮頸環紮手術，成功延長妊娠週數。

最終於31週又5天，因產婦出現出血及疑似胎盤早期剝離，團隊果斷進行剖腹生產，順利迎接新生命誕生。

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