王君馨分享坐月經歷坦言母乳餵哺最艱難　附乳管阻塞6大紓緩方法

39歲的王君馨（Grace）於2016年與銀行家Daniel結婚，去年底宣布懷孕，今年5月順利誕下愛女Audrey。最近她坐完月，特地拍片與大家分享過程與心得，當中提到餵哺母乳是最具挑戰性的部分。以下將整理Grace的親身經歷，她是如何面對初期的餵奶不適，並分享有助紓緩乳房脹痛與按摩乳房的小貼士。



Grace近日在YouTube上傳新片分享坐月過程及心得。她直言最大挑戰是餵母乳，坦言在懷孕期間並不知道需要事前為上奶做好準備，當時也抱著有母乳就餵，沒有的話就餵奶粉的心態。

她回憶，產後留院時仍未上奶，直到第四日回家後突然漲奶，胸部又硬又痛，卻怎樣也擠不出母乳。她當時非常焦急，只好不斷上網找資料做功課，最終才學會用hand express的手法，人手擠出幾滴母乳。

起初只有幾滴母乳。（YouTube@Grace Wong Official Channel）

翌日她用奶泵努力泵了一整天，卻只有15ml母乳，而當時囡囡Audrey每餐已經要飲60ml，每天需要飲七到八餐，令Grace感到極大壓力，既挫敗又內疚。幸好有不少媽媽安慰她，指那是初乳，即使份量不多也豐有營養，不需過份自責。之後Grace慢慢儲夠一餐的份量，她笑說那餐簡直是「米芝蓮三星」的珍品。

後來Grace請了催乳師協助，再配合自己的調整，目前已能做到一半母乳一半奶粉。她亦提到有飲用炒米茶、月子茶來幫助上奶，亦有助驅風驅寒，對坐月期間的調理有明顯幫助。

乳房腫脹有3大主要成因

乳房腫脹的主要成因有3種，分別是乳房腫脹、乳腺阻塞和乳腺炎。當媽媽的母乳量過多或哺乳時間不固定，乳汁無法及時排出，胸部便會因為積聚的母乳而膨脹，造成乳房腫脹。而乳腺阻塞通常只會發生在局部輸乳管，令乳汁無法順利經乳頭排出。如果阻塞情況嚴重，便會導致乳腺炎，令乳房疼痛和發熱。

母乳餵哺5大技巧

1.盡量以75度角抱着寶寶飮奶，可以防止吐奶，而且稍高的角度可以防止寶寶嗆着。

2. 避免用躺平的姿勢餵寶寶飮奶，這姿勢會令寶寶感到不適。餵哺時應坐直，就像我們進食時會坐直一樣。

3.把手放在寶寶頸後，能有效固定及承托寶寶頸部。

4.用椅子踏高左腳，既能有效承托寶寶的臀部，又可以卸力。

5.餵哺時放鬆膊頭，坐直腰骨。

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6大方法改善乳管阻塞

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