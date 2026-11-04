兒童太早進補恐致性早熟　中醫拆解增高3大黃金期＋長高5大秘訣

中醫的「轉骨方」若能掌握正確時機搭配合適藥材，孩子的成長之路可事半功倍。但若太晚服用，容易錯過生長高峰，效果不彰；太早或使用補性過強的藥材，則可能導致性荷爾蒙分泌增加，不僅引發性早熟，還會讓生長板提早閉合、影響身高。



台灣初鳴堂中醫診所院長周大翔提醒，坊間雖有許多轉骨配方，仍建議諮詢合格中醫生，在安心藥材的調理下，才能真正幫助孩子健康發育。

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預測孩子身高有依據 骨齡評估幫大忙

周大翔醫生說明，預測孩子身高可參考「遺傳身高」與「骨齡預測身高」兩項指標，但兩者意義不同，前者取決於父母親的遺傳，後者則為骨頭實際的發育情況。

遺傳身高計算方式如下：

男孩成年身高＝父母身高平均＋6.5公分

女孩成年身高＝父母身高平均－6.5公分



6－8公分的差距屬於正常範圍。

預測身高則以「骨齡」評估為依據，可透過左手腕X光檢查了解骨骼發育情形，確定孩子是否在成長期，作為是否進行治療的參考。

不過，並非每位孩童都需照骨齡，仍應綜合父母遺傳身高、生長曲線、每年身高與體重成長速度及是否出現第二性徵等指標來綜合判斷。

轉骨三階段 別錯過成長黃金期

周大翔醫生指出，男孩身高衝刺期約在9歲半至13歲半，女孩約8至13歲。中醫將轉骨分為以下三階段：

一、第二性徵尚未出現前

此階段為青春期前期，以調養脾胃為主。不建議使用過多溫補食材，以免干擾後續生長發育。

二、第二性徵開始出現時（轉骨關鍵期）

男生約12足歲，建議補氣調腎；女生約10足歲，著重養血調肝。此時依個人體質調整處方，才能發揮最佳效果。

第二性徵正常發育順序：

男生：睪丸變大（約成人中指第一指節大）→陰莖增長、陰毛（變捲、變粗）→變聲

女生：乳房微隆（乳暈正下方按壓有硬塊）→陰毛（變捲、變粗）→初經



三、第二性徵出現後2年內

進入身高增長減緩期，此時可透過補骨活血、強化肌肉與骨骼發展，完成最後一里路。

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現代孩子重「通」不重「補」

周大翔醫生提醒，過去營養不足需靠中藥「補」來強化，但現代孩子營養普遍充足，反而應注重「通」，也就是調養體質。切勿在未經專業評估下擅自補藥，恐造成體質失衡、反而影響長高。

此外，孩子若因課業壓力、情緒波動影響身體發育，也可視情況加入疏肝理氣的藥物，幫助轉骨過程更加順利。

中醫生分享長高5秘訣

周大翔醫生加碼分享以下5個促進長高的日常關鍵：

1. 晚上9-10點準時入睡，把握生長激素分泌高峰。

2. 每天運動30分鐘，如跳繩500下（離地10公分）。

3. 補充鈣質：早晚各喝240ml牛奶，並曬太陽15分鐘。

4. 攝取高蛋白與鋅食物：包含海鮮、牛羊肉、芝麻、全穀類等。

5. 少吃甜食：糖分會抑制生長激素分泌，影響發育。



最後提醒三要點

轉骨方不可過早使用，避免性早熟風險。

若孩子有腸胃問題、過敏體質，建議先調養體質再啟動長高計畫。

不怕針灸的孩子，可搭配穴位刺激與中藥調理同步進行，幫助生長更順利。



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