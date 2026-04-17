妥瑞症｜孩子老是眨眼聳肩？醫揭「抽動」真相　需從多面入手調理

妥瑞氏症（Tourette syndrome）是一種好發於兒童與青少年的神經發展性疾病，屬於神經發展障礙的一種，主要表現為不自主、反覆出現的動作型或聲音型抽動。



常見的動作型抽動包括眨眼、聳肩、甩頭、扭動身體等；聲音型抽動則可能出現清喉嚨、咳嗽、發出怪聲，甚至不自覺說出不合時宜的語句。

症狀往往在情緒緊張、壓力增加、疲勞或睡眠不足時加重，讓孩子在學習與人際互動上承受不小的心理壓力。

妥瑞症全方位健康指南（健康醫療網提供）

部分青春期後可緩解 成長期仍需長期支持與照護

臨床觀察顯示，妥瑞氏症多在兒童早期出現症狀，部分患者在青春期後會逐漸緩解，甚至自然消失，但仍有相當比例的孩子在成長過程中長期受到抽動困擾。抽動不僅可能影響專注力與學習表現，也可能造成同儕誤解，進而影響自信心與情緒穩定。

因此，在成長關鍵期如何提供合適且溫和的照護方式，是家長與醫療端共同關注的重要課題。

中醫重視整體調理 從神經、情緒與體質多面向著手

台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，妥瑞氏症的治療不應只著眼於「壓制抽動」，而應從神經調節、情緒穩定與體質改善等多方面著手，協助孩子建立較為穩定的身心狀態。

中醫強調整體觀，特別重視情志與臟腑之間的平衡，在長期調養與身心調整上，能提供另一種不同於急性治療的照護思維。

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中醫觀點分「急驚風、慢驚風」 依體質調整治療方式

在中醫理論中，妥瑞氏症多歸屬於小兒「急驚風」或「慢驚風」的範疇，與肝風內動、痰熱擾神、情志失調等因素相關。

急驚風多見於抽動劇烈、來勢急促的孩子，常伴隨煩躁、易怒、睡眠不安等情況；慢驚風則多為抽動持續但幅度較小，孩子容易疲倦、專注力不足。

臨床上會依孩子的體質與可能誘發因子，搭配中藥調理、針灸與生活作息建議，逐步調整抽動發作的頻率與強度。

情緒與壓力是重要誘因 理解與支持同樣關鍵

賴睿昕中醫師指出，許多家長會發現孩子在考試期間、熬夜、生病或情緒起伏較大時，抽動症狀會明顯加重，這也反映出情緒與壓力在妥瑞氏症中的重要角色。

若過度責備或要求孩子「忍住不抽動」，反而可能形成壓力循環，使症狀更加明顯。因此，在治療過程中，建立理解與支持的家庭環境，與醫療處置同樣重要。

精油可作為輔助方式 幫助放鬆與情緒穩定

除了中藥與針灸治療，近年臨床上也逐漸將精油作為輔助調理方式之一。賴睿昕中醫師說明，精油並非直接治療妥瑞氏症，而是透過氣味刺激嗅覺系統，間接影響情緒與自律神經，有助於放鬆、安神與情緒穩定。

對於因焦慮、緊張或睡眠品質不佳而誘發抽動的孩子，適度使用精油，可能有助於營造較為安心與放鬆的環境。

選擇溫和精油 以低濃度擴香為主

臨床上建議選擇性質較溫和、以安神為主的精油，例如真正薰衣草、羅馬洋甘菊、岩蘭草或甜橙等。

使用方式以低濃度擴香或嗅吸為主，時間不宜過長，並應避免刺激性較高的精油，以免引發神經興奮。精油的使用應建立在安全與輔助的原則下，並依孩子的個別反應適度調整。

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治療重點在長期穩定 協助孩子安心成長

賴睿昕中醫師提醒，妥瑞氏症是一段需要耐心陪伴的歷程，治療目標並不在於短時間內讓症狀完全消失，而是協助孩子在較穩定的情緒與身體狀態下成長。

透過中醫調理、生活作息管理與精油輔助等整合方式，許多孩子的抽動頻率與生活品質都可能逐步改善。

「當孩子被理解、被支持，情緒穩定下來，身體自然會慢慢回到平衡。」賴睿昕中醫師強調，這正是整合醫療在妥瑞氏症長期照護中重要的核心價值。

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