教孩子做功課情緒太激動致腦出血　事後坦言：切勿為催谷賠上健康

廣東林女士因長期反覆頭痛並在輔導孩子作業時情緒驟然激動，導致顱內佔位病變卒中出血。患者發病時伴有劇烈頭痛、視力模糊、嘔吐及嗜睡症狀。急診磁共振檢查明確其為顱內佔位病變出血並形成右側顳角腦積水，且病情持續加重。在藥物脱水效果不佳的情況下，醫生為其實施了急診右側顳枕葉佔位病變切除術。



術後第十天，患者意識清醒，四肢可遵囑活動並順利康復出院。 此外，相關訊息提醒，除情緒激動外，還有三類情況易誘發腦出血：

一是未充分熱身的劇烈運動導致血壓迅速升高

二是由於環境溫差大導致的血管急劇收縮

三是如便秘用力排便、搬運重物時憋氣等突然用力行為



這些因素均會使顱內壓驟然增高，存在健康風險。

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據媒體報道，廣東林女士（化名）起初只是反覆頭痛、頭暈，在當地門診簡單處理後有所緩解，她便沒太放在心上。

直到一天晚上，她在輔導孩子作業時越催越急，情緒驟然激動。一瞬間，頭部傳來劇烈脹痛，緊接着眼前發黑，雙眼迅速模糊，幾乎看不清任何東西。家人見狀驚慌失措，立即將她送往當地醫院。

醫生接診時，林女士的情況已不容樂觀：頭痛反覆發作，伴有嘔吐，逐漸陷入嗜睡狀態。急診磁共振檢查明確，她為顱內佔位病變卒中出血，並形成右側顳角腦積水，且進行性加重。

甘露醇脱水的效果越來越差，患者顱內的「炸彈」正在持續引爆，必須立即干預。醫生果斷為林女士實施了急診右側顳枕葉佔位病變切除術。

術後，林女士意識逐漸恢復清醒，四肢能夠遵囑活動。術後第十天，她順利康復出院。

經歷這次驚險，林女士坦言：以後一定要多關心自己的身體，再也不因為「雞娃（編按：催谷的意思）」把自己累垮，連身體發出的警報都忽略了。

除了情緒激動，以下情況也容易誘發腦出血。劇烈運動突然進行的劇烈運動，特別是沒有充分熱身的情況下，劇烈運動會使血壓迅速升高。

極端溫度變化從溫暖環境突然進入寒冷環境，血管會急劇收縮，導致血壓上升。突然用力如便秘時過度用力排便、搬重物時憋氣用力，都會使顱內壓驟然增高。

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