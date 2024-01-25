親子常因「做功課」鬧不和？先別怪他們懶　2個秘技提升落筆動力

閨蜜家兒子今年一年級，前幾天跟我吐槽：我兒子絕對不是學習的料！你看看吧，一讓寫功課，就這副表情。

「消極怠工、拖拖拉拉、態度懶散、沒個正形。」「我每天盯他盯得累死累活，一丁點的功課，每天晚上寫到9點都寫不完。天天雞飛狗跳，親子關係驟降，親媽快變惡毒後媽了！小學生的媽媽真難啊……」



我：別不愛聽，是朋友才跟你說實話，你再這麼盯下去，大孩大約要厭學，你大約要結節！

今天聊聊，為甚麼好些孩子放學回家總想偷偷懶、寫個功課那麼費勁？

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其實呢，直白點講，兒童放學，約等於成人下班。

你下班回家甚麼心情？做做飯、打掃打掃、顧一會兒孩子，剩下的就是放飛自我！

孩子放學甚麼心情？寫寫功課、背背課文，剩下的就是玩！

正常來講，孩子成為了小學生，受學校氛圍的影響、周圍老師的暗示，可能沒有幾個孩子那麼「愛做」功課， 但一般，也沒有幾個孩子那麼敵視功課。

就跟我們成年人對待家務態度是一樣的，當然沒那麼喜歡幹，但讓你幹，也不至於就豁出去命去的，非要跟它魚死網破。

但為甚麼這屆小學生，對功課的態度就這麼水火不容、不共戴天呢？

02

因為家長在這兩件事上「太負責」了……一是太負責任的「監督」，讓孩子感覺雪上加霜！

現在流行一個詞兒，叫家校配合，但很多人在這點上走偏了。家長和老師是不同的角色，也應該是不同的分工。

老師對孩子的要求自然是嚴格的：

．字要寫的橫平豎直。太醜的，不達標！

．英語單詞、語文字詞這是最最最基本的，簡直是送分題，怎麼能丟分呢？

．數學因為馬虎看錯加減號、滕錯草稿紙上的答案，這簡直是最不該犯的錯誤！



老師的標準，永遠是向那個成績拔尖的孩子看齊的。但大家想過沒，對於大部分普孩子來講，他們目前的能力，可能就是還達不到。

那麼在學校，他已經經歷了一整天「我不行」的失敗體驗。

回到家，如果父母依然把老師的「高標準」當做金科玉律，延續至家庭：

．「老師說了標準，你這字寫得不行、不達標，再寫一行！」

．「這麼基礎的字詞怎麼還錯呢？到底有沒有認真記？！我在給你聽寫一遍！」



這些在學校本來孩子就做不到、已經失敗了的，回家還硬要被父母逼着交出一份滿分答卷才行...

那結果只能是，在學校「已經」深受打擊的孩子，回到家裏，依然要再經歷一輪同樣的折磨。

二是太負責的「安排」，讓孩子毫無喘息機會！我經常跟別人說，小學階段，在學習任務之外，一定要給孩子足夠自由支配的時間。但很多母親都太負責了，都希望孩子能學的再多一點、會的再多一些。所以呢，就總是忍不住去延長孩子的學習時間。

．今天功課完成得早，要麼再背會兒單詞？

．你看口算你錯這麼多，掌握的不紮實，每天加篇口算卡鞏固下？

．你周末都玩多長時間了，這次語文才考了80分，基礎字詞錯那麼多，你為甚麼不趁周末把字詞複習複習？



前面說了，孩子放學，就像我們下班，功課就像家務。但是媽媽牌功課，那就等於是老闆牌加班了。

有多煩？你自己品評～

本來上班工作量就挺飽和了，非得讓加點班，這會讓你更熱愛工作嗎？‍‍孩子學習時間是拉長了、內容是飽和了，但積攢的疲勞感也要達到頂峰了。沒有結束的盼頭，誰有提效的動力呢？

所以，父母不要做老師的延長線，家庭不要做學校的延長線。你眼裏不能只有數學、語文、功課、成績，你要看見孩子。你不是老師，你是媽媽啊！

03

心理學上有個理論，叫角色期待。

簡單說，就是每個人都會對身邊的某種角色，表現出特定的期待。如果對方做出了不符合你期待的事情，你就會異常憤怒、失望！孩子也是如此。

對學校、對老師，孩子會認為那是傳授知識的地方和人。學校的規則就該遵守，老師管教自己、甚至懲罰自己都是應該的。

那麼，孩子對家庭、對父母的角色期待是甚麼呢？他希望父母能提供情感支持、希望家能給他提供溫暖的港灣。

3歲的時候摔倒了，磕破了膝蓋，他哭着跑回家，跑向媽媽尋求安撫；7歲的時候，在學校被批評了、考試考砸了、受挫了...心情低落，他還是想窩在媽媽懷裏求安慰。

不用管發生任何事情，孩子對父母的角色期待裏面，絕對沒有老師這一項。所以，找準自己的角色定位很重要！

我的女兒CC放學抱怨英語老師太狠了，錯一罰十！如果我做老師的延長線，就會說「這不是為了讓你記住嗎？那麼簡單的單詞，就是不該錯啊～」

後果呢？

輕則當下送我一個白眼，重則小本本記我一筆：以後這種事兒，再也不跟我媽說了。

孩子不會寫的時候、不想寫想偷個懶的時候，她絕不希望自己的媽媽延續學校的標準來要求他，不斷的督促、指導、嘮叨她。

最低階的期待，是希望你能跟他們同頻共振，看到他們當前的消極情緒，安慰他們；更高階的期待，是希望能從你這裏得到賦能，把在學校、學習上流失的自信，都從你這裏彌補回來；希望你成為老師「高要求」和孩子「未達成」之間的緩衝地帶。

．「你現在很累，不想寫功課，對嗎？」

．「沒關係，寫成這樣已經很好了，我們慢慢來~」



這才是孩子對你的角色期待。

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04

當然了，共情孩子的情緒並不代表逃避問題。不是說孩子學不會、掌握的差，我們做父母就說不得、管不得，撒手不管學習了。

真正的家校合作是甚麼呢？是老師負責指導孩子，家長負責賦能。

是學校制定標準，父母因地制宜。就像前面所說，孩子不愛寫功課、拖拉磨蹭，基本就兩個原因：要麼是當前的任務目標和他的能力不匹配，更直白點說，就是功課難度高於他掌握的程度，不會寫；要麼就是他發現，一旦功課寫完就總有別的附加任務等着、輕鬆不得一點.。‍

總之就是在寫功課這件事上，負面體驗太多，不想找虐了！那麼此刻，父母的職責，就是多創造點積極的、輕鬆的體驗！要麼就是降級處理，要麼就是拆解目標。

1. 如果是因為任務多，那就拆分成一個個輕鬆夠得着的小目標，一點點完成任務——【目標拆解】



覺得功課太多，看着這一大堆擺在眼前就不想寫！孩子都表現出畏難了，幹嘛非得趕鴨子上架，要求他像上課一樣，保持將近一個小時的專注，除非一鼓作氣寫完否則我們都不能幹呢？

比起死腦筋的延續標準，我們更應該當個腳手架，幫助他釐清任務，把大量的功課拆分成小模塊。我常跟CC說，你可以先只寫10分鐘，就把這點數學寫完，我正好去給你準備點水果，寫完出來一起吃水果。吃完之後，可以再去寫15分鐘的語文，覺得累，玩一會兒再寫英語也無所謂啊。

這種稍微踮踮腳，就能看到眼前利益的小目標，更容易完成不是嗎？

不必要刻意製造苦難逆着他們來，而是永遠記得調動起孩子對學習、對功課積極的感受！

大人孩子都輕鬆，效果也事半功倍。

2. 如果是因為任務太難，就降低標準——【目標降級】



例如，一年級字寫的巨醜。分析背後的原因，必然是往日手部能力不足。你若每天晚上逼着孩子寫2小時，大人孩子都崩潰。

這時候就該發揮父母大於老師的優勢。比如通過密集遊戲的模式，帶孩子通過一些手部力量的遊戲——畫畫、摺紙、控筆訓練等等，來提升控筆能力……

又或是，數學學到兩位數加減法，孩子總是出錯。那說明10以內的掌握就不牢靠，幹嘛非死跟老師的進度，天天強迫做兩位數加減法的題目難死孩子呢？每天花一點時間，帶孩子回去把10以內的加減法練熟了。這才是因地制宜啊。

就跟學霸的媽媽都會給孩子選奧數拔高一樣，當我們發現孩子哪兒差，不應該先找齊麼？

說到底，很多學習能力、技能的問題，是可以隨着時間逐漸改善的。但是學習的積極性，會因為父母過於執着於某些標準，而逐漸消耗。孰輕孰重，我想大家心裏，都該有個權衡。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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