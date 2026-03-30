小一面試｜民生書院小學歷年面試題目整合 英語能力為考核重點

小一面試｜民生書院小學為著名的一條龍傳統名校，為幼稚園到高中的學生提供15年教育，致力提供以基督教信仰為基礎的全人教育，培育學生建立自覺積極而堅毅的人生觀。以下為家長整合了民生書院小學歷年的小一面試題目，家長可作參考。



根據過往的安排，民生書院小學的面試分為兩輪，第一輪為提交影片，錄製一段不超過2分鐘的影片。合適的考生將獲邀請參與第二輪面試，面試日期一般情況下不能夠作更改，面試將分為個人面試及小組面試2個階段。由於民生書院小學85％學位會優先取錄幼稚園畢業生，因此競爭較大，外校生學額約預留30至40個左右。

圖片來源：小學概覽2025

第一輪：錄製影片

家長需為孩子錄製一段2分鐘內的影片，並無需進行配音、剪輯或加入特效等。影片的主要內容為呈現孩子的個人技能、自我介紹以及親子互動等，合適的考生將獲邀請參與第二輪面試。

不過，亦有家長分享過曾在疫情期間，民生書院小學只需考生錄製一段5分鐘左右的影片，影片內容為自我介紹以及親子互動，無需經第二輪考核便被錄取。

第二輪：小組及個人面談

成功通過第一輪面試的考生將會獲邀請參與第二輪小組及個人面談，合共約900名考生，時長為10分鐘左右。

合作能力：

- 小組活動：6至7名考生會組成一組進行遊戲，例如砌積木。老師會透過考生的表現觀察其是否能夠遵守規則以及能否展現出合作精神。

溝通能力：

- 介紹： 小朋友需要進行簡單的自我介紹。

- 基本問答：老師會詢問小朋友的基本情況，例如「今天是誰帶你來學校的？」、「你是怎樣來學校的？」、「現在幾多歲？」等等。

語文能力：

- 英文故事：考生需要介紹一本自己喜歡的英文故事書，並以英語來回答與故事相關的問題，以考核其英語能力。

- 圖卡：老師會向考生展示與家居有關的圖卡，考生需要以中文或英文的形式回答出圖卡上的生字，例如沙發、電視。

- 排序故事：考生需要看圖說故事，以展現自己的表達能力和創意。

應變能力：

- 處境題：老師會向考生詢問與生活上相關的處境題，以考驗學生的表達和思維能力，如：「如果與父母走失了，應該要怎樣做？」、「回家時若困在升降機內，應該怎樣處理？」

家長面談：

- 教育理念：：透過與家長面談了解其教育理念，如：「你你認為甚麼是良好的家校合作關係？」