9歲男童一上學即嘔吐？拆解兒童「學校恐懼症」　父母陪伴是關鍵

據媒體報道，安徽九歲的小宇最近遇到了一件奇怪的事。每當他走到校門口，就會不由自主地出現嘔吐、渾身無力等症狀，但只要回到家休息，身體又會迅速恢復如常。



經過專業醫院的檢查，這種情況被診斷為學校恐懼症。這是一種典型的情緒障礙，往往源於孩子內心積壓的焦慮與恐懼。當負面情緒達到臨界點，身體便會通過這些軀體症狀發出求救信號。

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令人遺憾的是，許多家長並不能在第一時間讀懂這些情緒密碼。他們可能簡單地認為孩子是在裝病或厭學，卻忽略了這其實是孩子心理防線崩塌的表現，並非他們主觀可以控制的選擇。

面對孩子出現的情緒問題，家長既不必陷入過度焦慮，也不能掉以輕心。這種時候，比起強行要求孩子表現完美，更重要的是停下來，去認真傾聽他們內心深處的聲音。

建議家長用理解代替指責，用耐心的陪伴代替盲目的催促。接納孩子的不完美，給予他們足夠的心理支撐，才能幫助每一個孩子在充滿愛與安全感的環境中，跨過成長過程中的心理坎坷。

如果孩子的情緒問題長期存在，且通過家庭內部的調整難以得到實質性改善，家長應及時尋求專業心理醫生或心理諮詢師的幫助。專業的介入能更科學地疏導壓力，有效防止心理問題進一步惡化。

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