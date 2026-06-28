孩子感冒後突變暴躁？醫生揭秘：恐是出現中耳積水引發聽力異常

「媽媽，我的耳朵壞掉了，幫我修理！」一名6歲男童近期感冒痊癒後，性格卻明顯改變，不僅頻繁拍打耳朵，看電視、講電話的音量也越調越大，情緒變得暴躁易怒。家長原以為孩子只是鬧脾氣，就醫後才發現，原來是感冒後併發「中耳積水」，導致聽力受到影響。



另一名2歲女童則是完全不同的表現，她平時安靜少語，鄰居同齡孩子已能開口表達，她卻遲遲無法喊出爸爸、媽媽。家長一度懷疑是否因舌繫帶過緊影響發音，經檢查後才確認為聽力異常。兩名孩子一動一靜，看似截然不同的表現，背後其實都可能與「聽力障礙」有關。

感冒後最容易出問題 小朋友耳朵構造是關鍵

臺北市立萬芳醫院耳鼻喉科醫師郭怡君指出，以男童為例，中耳積水在兒童族群中相當常見，主因在於兒童耳咽管構造較水平且短，當感冒時，鼻腔分泌物容易滯留於中耳腔且不易排除，進而形成積水，這種因積水產生的悶塞感，就像在游泳池的水裡聽聲音，外界訊息會變得模糊且遙遠，孩子因而容易產生挫折感，進而表現出情緒不穩。

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其中６個月至３歲幼童或合併過敏性鼻炎為高風險族群，秋冬感冒流行季節更為常見。中耳積水造成的影響可大可小，臨床上通常會先觀察３個月，多數可自行消退，但若長期未改善，中耳腔內的發炎液體可能導致聽力持續下降，甚至增加中耳結構改變的風險。郭怡君醫師建議，孩子感冒後若出現聽力異常，應定期回診追蹤耳朵恢復狀況。

不講話不一定是害羞 也可能是聽不到

除了感冒引起的併發症外，另一類聽力問題則反映在語言發展上。女童案例提醒了「遲發性或慢性聽損」的隱憂，卻常被誤認為舌繫帶問題。郭怡君醫師強調，兩歲正值語言發展期，若孩子對簡單指令或呼喚反應不佳，應優先檢查聽力。當聽力不全，孩子接收到的語言訊號如同破碎的拼圖，無法拼湊出完整的語句。若聽力檢測正常但仍不開口，則需進一步評估發展遲緩或自閉症光譜障礙的可能。

聽力問題越早發現越好 拖太久恐影響語言發展

家長在日常生活中，也可透過簡單觀察及早發現異常，例如孩子對突發巨大聲響（如關門聲）是否有反應，或是否能隨著玩具聲音來源轉頭尋找音源。在語言表現上，若發音不清，講話出現俗稱「臭乳呆」的情形，或有明顯構音障礙，也可能代表未能正確接收聲音，因而無法模仿與學習正確讀音。

治療方面 醫療團隊會依病因提供相應處置

郭怡君醫師呼籲，孩子的發展潛力極大，聽力問題越早發現、越早介入，對語言、學習與社交發展越有幫助。當孩子感冒後變得暴躁、常喊聽不清楚，或語言發展明顯落後時，家長不妨先停下責備，帶孩子檢查聽力，找出真正原因，才能給孩子最適合的幫助。

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