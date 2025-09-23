兒童健康｜7歲童海灘玩耍突喊耳痛送醫　醫生竟從耳中夾出活螃蟹

兒童安全｜最近一位網紅分享了一宗罕見意外，她的兒子在海灘遊玩時，竟然有隻小螃蟹鑽進他的耳朵裡，最後要就醫由醫護人員用工具取出螃蟹。



海灘度假突然感到有異物進入耳道

早前，墨西哥網紅Kitzia Mitre在社交平台分享了一段影片，片中她的7歲兒子Pedro正躺在手術台上，神情害怕又緊張，正接受醫生的治療。Kitzia解釋，他們到墨西哥的海灘度假，兒子Pedro在玩水時，突然感覺有東西爬進耳道，他隨即告訴媽媽，並馬上去看醫生。

過程中，Pedro很緊張，甚至怕異物會進而會影響視力，問媽媽自己會不會失明。整個過程中，媽媽一直陪伴在旁，緊握他的手並安撫他。

醫護人員檢查後發現，原來異物竟是一隻小螃蟹。Pedro得知後還關心螃蟹會否死亡，到危險關頭仍不忙關心螃蟹的性命，非常善良。不過媽媽心急如焚，也顧不上保護螃蟹的性命，只想確保兒子安全。

最後，醫護人員用鑷子從Pedro的耳朵裡，迅速地取出一隻小螃蟹，並放在毛巾上。這隻螃蟹斷了一條腿，但仍然活著，更試圖逃走。

幸好螃蟹沒鑽往耳道深處，未有對Pedro造成太大傷害。最後Pedro和小螃蟹都平安無事。媽媽更笑言：「拍這影片時沒有螃蟹受到傷害」。