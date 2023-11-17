傷風感冒引發中耳炎? 急性中耳炎可變成慢性 影響聽力及語言發展

小朋友游泳、洗澡後，家長可能會擔心「耳仔入水」可引發中耳炎，兒科專科劉成志醫生指出，這是錯誤的觀念，導致中耳炎的最主要成因是十分常見的傷風感冒，急性中耳炎更有可能併發成慢性中耳炎，隨時「上腦」引致腦膜炎。一位3歲男童因頻繁傷風感冒而求診，但醫生發現他說話緩慢、以單字對答，檢查後才發現原來他因慢性中耳炎而影響聽力，令其說話能力發展較同齡小朋友慢，須以手術控制情況。

本文作者：兒科專科劉成志醫生



耳朵入水非病因

人體中耳外有一層密封的耳膜，除非耳膜有破損，否則異物不可能經耳道進入中耳。劉醫生解釋：「與中耳炎有密切關係的是耳咽管，它是位於中耳腔的一條通道，作用是調節中耳壓力，其『唯一出口』連接喉嚨和鼻咽。」一旦上呼吸道受感染，耳咽管黏膜腫脹，無法排走鼻涕和痰液，病毒或從耳咽管進入中耳，引發中耳炎。

中耳炎反覆復發可演變成慢性

在兒童階段，位於耳咽管出口的腺樣體比較活躍，防止病毒、細菌從鼻腔入侵身體，成年後腺樣體會縮小。但當小朋友有上呼吸道感染或有鼻敏感時，會令腺樣體變得肥大，劉醫生提到：「肥大的腺樣體會阻塞耳咽管出口，耳咽管內積聚分泌物，更容易引發中耳炎。」更甚的是，如急性中耳炎反覆復發，可演變成慢性中耳炎，有機會影響聽力，亦因中耳接近腦部，中耳的積液或「上腦」變成腦膜炎，問題不容忽視。

幼兒拉扯耳朵、哭鬧 家長勿掉以輕心

患急性中耳炎的小朋友會發燒，並伴有鼻塞和咳嗽等病徵，劉醫生說：「患上中耳炎會大多會引起嚴重痛楚，年齡稍大的孩童能夠表達耳痛；若是幼童則會有經常拉扯耳朵和發脾氣等表現，家長可多加留意。」一般而言，醫生會處方抗生素治療急性中耳炎，如病情未有改善，如持續發紅和腫脹，則可能需要刺穿耳膜，助排出中耳積液。一旦演變成慢性中耳炎，醫生或考慮為患者放入中耳導管，用作通氣，排出積液亦減少復發機會。

慢性中耳炎或影響聽力 預防先要增強抵抗力

劉醫生分享，一名3歲男童不時因傷風感冒而求醫，惟一次會診期間醫生發現他呼吸聲大、說話緩慢且只能以單字溝通。經檢查後，發現男童因腺樣體肥大及上呼吸道頻繁受感染，因而患上慢性中耳炎，亦已影響聽力，導致說話能力發展遲緩。醫生遂在男童的耳朵放入導管，以解決中耳積液的問題。另外亦切除腺樣體，以免長期壓著耳咽管，減少中耳炎持續復發。經過治療後，男童的慢性中耳炎已受控，聽力回復正常，說話能力亦與同齡兒童無異。

預防中耳炎需由「源頭」入手，避免患上呼吸道感染疾病，劉醫生稱：「日常做到均衡飲食，適量運動和充足睡眠，能增強抗抵力。家長也可考慮安排小朋友接種流感疫苗。」如有不適便應盡快求醫，以減少出現併發症的風險。

兒科專科劉成志醫生

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