央視揭內地驅蚊產品黑幕　熱賣母嬰防蚊噴霧含驅蚊酯孕婦嬰兒慎用

撰文：阿言
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防蚊產品｜防蚊噴霧｜內地《央視》接獲多宗消費者投訴，指市面上多款熱賣驅蚊產品的實際效果與宣傳不符。記者調查發現，部分產品雖標榜天然植物成分，但實際上加入了化學成分「驅蚊酯」，並以化妝品的名義進行登記和銷售，規避驅蚊產品的監管要求。當中更包括標榜適合嬰幼兒使用的母嬰驅蚊產品。

熱賣驅蚊產品規避監管要求　登記為化妝品

內地《央視》接獲多宗消費者投訴，反映市面上多款熱賣驅蚊產品，產品質素參差，效果與商品宣傳有出入。《央視》根據消費者提供的線索，購買了多款驅蚊噴劑進行調查。記者收到產品後，查看商品包裝的說明，發現大部分噴劑都標榜成份含金銀花、艾草、香茅草等植物萃取物。

這些產品都有標示產品登記資訊，部分產品屬正式登記的驅蚊產品，有些則以化妝品名義登記，亦有產品僅標示是按企業標準生產。

內地農業農村部在2021年推出相關標準，如果產品標註具驅蚊或防蚊功能，不論當中的有效成份是化學成份，還是植物性產品，均屬於農藥範疇，需接受監管，產品亦應有農藥登記。

標榜產品成分天然　實際效果卻來自化學成分

記者根據產品包裝上的生產地址，到廣州一間公司進行調查，發現該公司旗下的一款噴霧在包裝上標示含有艾葉、香茅等植物萃取成分。然而，該公司並未取得農藥生產及登記資格，不具備正規驅蚊產品的生產及銷售資格。因此，負責人表示他們在產品的包裝和名稱上避開「驅蚊」二字，只提及是「植物叮叮噴霧」。

負責人更進一步透露，這款產品的驅蚊效果，不是來自這些植物成分，而是加入了一種未有在產品資訊上列明的成份「丁基乙醯氨基丙酸乙酯」，又稱驅蚊酯。

根據相關規定，丁基乙醯氨基丙酸乙酯被列為微毒級別物質。這種成分既可作為農藥類驅蚊原料，亦可使用在化妝品原料上，是可合法使用的原料。許多生產商便在產品中添加驅蚊酯以達到驅蚊效果，再用化妝品的名義登記產品，從而規避農藥產品較嚴格的審批與品質監管程序。

母嬰級防蚊噴霧含驅蚊酯　專家提醒母嬰族群慎用

記者亦發現市面上的母嬰級防蚊噴霧，亦存在同樣問題。許多產品宣稱「適合小寶寶使用」、「小到2個月以上也能使用」。當中一款標誌適合嬰幼兒的「艾草防護噴霧」，聲稱產品不含農藥成分，靠草本氣味驅蚊，產品更有兒童化妝品專屬的「小金盾」標誌。不過，這款產品同樣加入了「驅蚊酯」作為驅蚊成分。

《農藥標籤及說明書管理辦法》規定，即使產品所含成分只屬微毒等級，亦須標示毒性警告、成分濃度等相關資訊。當產品以化妝品名義登記及銷售時，嬰幼兒、孕婦等敏感族群，未必能清楚得知產品實際成分，可能忽略相關風險。

中國疾病預防控制中心病媒生物首席專家劉起勇亦表示，含有驅蚊酯成分的驅蚊產品均有特定適用人群，如果嬰幼兒、孕婦等特殊族群，在不了解產品成分及相關禁忌下使用，可能會帶來一定的健康風險。

原料成本低至一兩毫子　驅蚊噴霧主要成分是水

此外，記者走訪了南陽的貨源供貨商發現，部分驅蚊產品存在虛假宣傳、成分與宣傳不符，以及違規生產的問題。記者在南陽興宛堂艾草製品有限公司看到兩款產品「叮叮液」及「叮叮噴霧」。這款產品價格低廉，驅蚊噴劑一瓶價格只有1.5元，扣除所有生產、經營及運費成本，實際原料成本只有一兩毫子。

工作人員更透露，為了壓低成本，這兩款產品只添加了極少量的植物純露，主要成分其實是水。為了提升消費者的使用體驗，生產商選用接近花露水的香味，透過較濃的香氣及清涼感，營造與驅蚊產品類似的體感。

而這兩款產品亦未取得化妝品生產資質，按規定不應生產及銷售直接噴塗於人體的相關產品。除了噴劑產品外，不少企業亦生產宣稱具有驅蚊作用的驅蚊貼。不過，這類產品的實際驅蚊效果有限。

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