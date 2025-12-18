網購平價床單暗藏風險｜央視揭工廠環境髒亂 垃圾布黑心棉為材料

平價床單｜現時不少人都會透過內地平台如淘寶、拼多多，甚至是網上直播購買各種生活用品，但價格實惠的背後，可能會犧牲健康。最近，央視曝光市面上有不少高檔床上用品都是以次充好的劣質產品，實際用料與標示不符，消費者難以分辨真偽。



商家虛假標示 實際質素遠低於標稱標準

近日內地有媒體走訪多個地區的家紡市場發現，許多檔口都在銷售所謂的「高端四件套」床上用品，產品上都附有合格證，標明是「160支」、「100支」等字眼，售價為2000多至3000元。但經市場監管部門抽檢，結果顯示，實際紗線支數遠低於標稱的標準。

業內人士指出，支數是衡量紗線粗細、面料品質及手感的關鍵指標，支數越高代表面料越細膩柔軟，而且對工藝的要求和成本都更高。監管部門進行了10批檢測，當中有6個批次中的多款產品都虛標支數，實際支數與宣稱的有明顯差距。

偽造合格標籤及檢測報告 消費者應警惕平價產品

業內人士更透露，百支以上的床上用品織造難度大，流通量不多，因此售價不斐，如果消費者用較低的價格就能買到，應注意是否有虛假標示的問題。內地記者亦發現，部分工廠會在出貨時附上一疊合格證，商戶可隨意在產品貼上合格標籤，甚至提供帶有偽造二維碼的檢測報告，令消費者難以追溯產品真偽。

近年流行直播帶貨，不少人都會看直播搶限定優惠，也容易因商定的促銷語句而下單。而部分床上用品商家會在直播時使用話術如「120支長絨棉」，再搭配促銷，吸引消費者下單。但是，實際商品的品質卻未必如商家聲稱一樣，產品實際上也未必是長絨棉，或以其他低成本材料代替。

工廠生產環境髒亂 負責人稱黑心棉亦可標為A類

除了產品標示是否屬實之外，工廠生產環境的衛生情況同樣值得關注。央視曝光了工廠的狀況，從片中可見工廠環境雜亂骯髒，生產好的產品直接鋪在地上。而兒童用的床上用品也是隨意堆放。

負責人更在片中向卧底記者稱，所有貨品都可以標註是A類產品（即紡織品安全標準中的最高級別，屬嬰幼兒產品），稱他們都是用垃圾布，甚至連黑心棉也可以標註是A類。商家更會將聚酯纖維的產品標示為木棉，更會用話術稱是一種新的材質來欺騙消費者。

消費者選購床上用品4大貼士

1.留意產品標示與售價是否合理：百支以上以及高級材質的床上用品，如長絨棉、真絲等成本高，如果價錢明顯低於市價，很有可能是虛假標示，要提高警惕，不要貪平。

2.勿單憑產品標籤或銷售說法作判斷：商家有機會偽造合格證和檢測報告，建議向來源清楚、有信譽的品牌或商戶購買。

3.審慎看待直播宣傳：「限時特價」、「直播福利」只是常見的銷售話術，即使商家在直播中反覆強調產品的質素，也不代表產品的實際品質。

4.仔細查看材質及成分說明：消費者應特別留產品有沒有清楚列明材質比例，或以有否模糊字眼描述，若商家聲稱是新型材質或以特別名稱作推銷，如「木棉皺皺紗」、「全棉磨毛」，就要小心可能混入其他纖維材料。