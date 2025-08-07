深圳有架大飛船！科學技術館內設「950個互動裝置」更深奧更好玩

從深圳地鐵6號線光明站出來，抬眼望去就能看到一個形似飛船的龐然大物。



遠觀，你只會覺得造型奇特，一步步走近，這棟建築給人的震撼感才會愈發真切。

也不用賣關子，想必大家多少有所耳聞，這就是前段時間一度刷屏，位於光明的深圳科學技術館。

一個形似飛船的龐然大物（深圳微時光授權使用）

5月1日正式對外開放，至今社交媒體上有不少測評和討論，有褒有貶。

個人認為很正常，一來作為一個新的公共文化設施，想要做到出道即完美，哪有那麼容易，更何況選擇了五一假期這種高難度模式開局；另一方面，一百個人眼中有一百個哈姆雷特，每個人都會有自己喜好和審美，眾口難調。

所以我們沒有急着出內容，而是讓這艘飛船「先飛一會」。本期內容，包含了我們親測過後的體驗、實用攻略以及一些小思考。

1. 深圳版宇宙大飛船起航

從科學公園頂端眺望，或用無人機俯瞰，只有當視角脱離地面上升到一定高度，才能真切看到這個「巨無霸」的全貌。

對於外形，官方說法是「大飛船」，確實是像的，不過也有不少人說像滑鼠、青口，甚至電飯煲。

調侃歸調侃，深圳科學技術館的設計來頭不小 —— 著名的扎哈．哈迪德（Zaha Hadid）建築事務。北京大興國際機場、廣州大劇院等知名地標，都是由其操刀。

根據介紹，深圳科學技術館正是以「宇宙飛船」為靈感，與其本身的科學技術主題屬性相互契合。外圍的金屬幕牆還會隨着光線變化，產生從藍到灰的漸變。難怪有人說，這座展館本身就是一件酷炫的展品。

湊近和場館來一張合影，就會真切感受到其體量之巨大，人在畫面中充其量只能是個小小的點綴。值得一提的是，雖然進入館內的常設展廳需要購買門票，但一樓、二樓以及外圍的公共區域都是可以免費自由出入的。

走進飛船內部，寬敞明亮的二樓大廳，一扇巨大的落地窗讓人眼前一亮。天氣晴朗時，這裏就是一個極佳觀景台。吹着空調聽着歌，藍天白雲盡收眼底。相信等到科學公園南翼落成後，這番既能逛公園又能逛展館的體驗，一定會讓深圳人更加嚮往。

2. 輕鬆逛展實用攻略，拒絕無腦衝

前面有提到，深圳科學技術館是在五一假期正式開放的。根據官方統計的數據，五一期間接待遊客近15萬人次，每天的門票都是開售即告罄，一票難求，這份火爆還一直延續到了假期後的幾個周末以及剛剛過去的端午假期。

許多人拖家帶口前去體驗，一天逛下來，總結一句話：「走到腿疼，都沒逛完。」確實，這個新科學館的「巨」還體現在內部空間和內容設計上。

4個主題展廳就有3.5萬平方米，相當於5個足球場的規模，更別說還有950個大大小小的互動裝置。如果不做攻略一股腦往裏衝，再遇上周末節假日人擠人，難免會逛到暈頭轉向。其中也有網友認為，各個展廳、區域缺乏清晰的年齡分層，是造成體驗不佳的重要原因之一。

我們綜合自身感受以及社交媒體上眾多網友分享的體驗和意見建議，以年齡適配度為線，整理出了以下這份實用攻略，希望對你有幫助。

低齡兒童樂園，遛娃首選去三樓

首先，整體而言，深圳科學技術館是一個相對硬核的科普場所，展示內容有一定學習和理解門檻，個人認為並不適合過於低齡的小朋友，年齡最好在5-6歲。當然如果只是想在科學氛圍裏薰陶薰陶，倒也無所謂年齡了。

以目前展廳分佈來看，3樓比較適合家長帶着5、6歲以及小學階段的孩子體驗，可以考慮優先前往。

這裏的內容貼近日常生活，例如身心奧秘展廳，有模擬動物視野、心跳節拍繪製心電圖等互動項目，以此感受人體機能和健康科技的聯繫。

通信科技專館以時間為軸，展示了古代、現在以及未來的通信方式。從打字機、BB機，到大哥大、對講機，再到5G和未來。還能通過親身體驗不同的互動裝置，來了解通信科技對生活的影響。

相比起其他樓層，三樓的裝置互動性和趣味性都更強。你可以在這裏體驗無人駕駛、開船、開高鐵甚至開飛機，還能和機器人來上一場投籃、足球和乒乓球比賽。

最重要的是，這一層的科學知識大都來源日常，相對來說門檻沒那麼高，家長也能比較通俗易懂地給孩子講解和進行訊息補充。

此外，五樓的部分展廳，如太空探索、動態地球，四樓的海洋科技，看似非常宏大遙遠，實際上平日多少還是會接觸到一些訊息，像載人航天，海洋生物，還有地震、氣候變化等地理知識，主打就是一個拓寬知識面，可深可淺。

太空探索專區可以看到各類航天器，有嫦娥六號、天問一號等太空模型。還有模擬宇航員在空間站工作與生活的場景，相當真實。

從小埋下一顆「仰望星空」的種子，也不錯。

大齡青少年/成年人，硬核知識探索上五樓

相比起3樓的貼近生活，5樓的大部分展區足以稱得上硬核。

從宇宙起源到基因密碼再到量子科學，所涉及的知識跨度廣且深。

宇宙起源專區通過多媒體與模型演示等方式，講述宇宙大爆炸理論以及宇宙從誕生之初到如今的演化歷程。量子科學專區則有不少基本概念、公式的闡述和演示，如量子疊加、量子糾纏、量子隧穿等等。

大部分需要有初高中甚至大學的知識底子才相對好理解，對於年齡較小的孩子來說難以消化，甚至對家長來說可能都是不小的挑戰。

如果說五樓偏理論，那麼四樓就是偏技術和應用，而且相當有深圳特色，聚焦深圳「20+8」產業集群，展示高端製造業，新能源、新材料、生物醫藥等前沿科技成果，同樣適合年齡稍大一些的孩子。

醫學、藥學、化學、物流、訊息工程…是不是聽起來有點像大學選專業，沒錯這一層可以試着讓孩子去探尋自身感興趣的領域，說不定能對今後的職業規劃產生一定的啟蒙作用。

其中也有一些很有意思的互動裝置，例如可以用數字孿生技術生成虛擬頭像，打造一個能對話的「數碼分身」。

從宇宙起源到基因密碼再到量子科學，所涉及的知識跨度廣且深。（深圳微時光授權使用）

一些容易錯過的玩法和彩蛋

除了常駐展廳的遊覽內容外，深圳科學技術館還有不少如果不提前做攻略大概率會錯過的活動和項目。

例如以下這些需要提前現場領取預約券的項目：

需要提前現場領取預約券的項目（深圳科學技術館）

由於體驗場次和人數都非常有限，錯過或者排隊了也領不上券是常有的事。

如果是周末或者節假日，建議提前半小時到相應地點領券。

尤其是想要體驗「飛行者」飛行體驗（仿真飛行艙，體驗模擬飛行駕駛）這個項目，建議要在開館時間踩點入場並第一時間到三樓智享飛行區領取預約券。

此外，每逢周末節假日，深圳科學技術館會提前佈置展教活動，有科普、有手工等等。

其中科普表演是相對固定的「例牌節目」，每次開演都圍着裏三層外三層的人，大小朋友都樂在其中，值得安排好時間一看。

節目表演時間表（深圳科學技術館）

位於1層的活動，無需購買常設展廳門票即可參與，但需在深圳科學技術館的官方小程序預約。位於2層-5層的活動，則需要購買常設展廳門票進場。

在我看來，有沒有參與這些活動並不影響遊覽體驗，若是提前知道，那肯定會讓整個行程更加豐富。

（Tips：關於展教活動消息內容，請留意「深圳科學技術館」官方公眾號/小紅書）



3. 深圳科學技術館不應只是一個「遊樂場」

都說「若批評不自由，則讚美無意義」，深圳科學技術館顯然不完美，網絡上能看到不少評價和建議：

例如停車位、餐飲配套不足，展區適配年齡劃分模糊、缺乏引導和講解、燈光效果過於眼花繚亂、互動裝置剛開放不久就損壞維護等等，還有不少人將其與其他科學相比，覺得少了適合幼小齡兒童的科學樂園等場所。

用詞犀利的，不乏在標題用上了「避雷」「勸退」。

不過我們也從運營方在社交媒體的互動溝通中，看到了謙遜開放的態度。

深圳科學技術館在貼子下面的評論（風眼蝴蝶（求職版）@小紅書）

不過就個人看法而言，深圳科學技術館絕對是值得一去，甚至是一去再去的，但可以的話儘量避開節假日。

我們第一次探館是五一期間，很大的一個感受就是浮躁。在館人數飽和，走到哪都是孩子扎堆，想體驗項目都得排隊。況且大家都好不容易才搶到票，想着儘可能每個展區都打卡，儘可能所有互動都體驗一遍，然而內容太多，都只能趕着時間走馬觀花。這樣的環境和氛圍下，心難靜下來，更別說停下來學習思考。

根據觀察，還有一部分家長把這裏當成了遊樂場，「放羊式」地讓孩子自行體驗玩耍，用力拍打互動裝置的「熊孩子」時有出沒。這些因素，或許成為讓不少人覺得無趣和體驗不佳的重要原因之一。

後來工作日我們又去了一次，就如網友所稱：「體驗好太多了」。

「我們周中去的，很多熱門項目沒有開，但是開了的項目幾乎不用排隊，娃可以盡情探索，想玩多久玩多久」。

當然，我們也很認同部分網友的另一種看法，「更重要的是家長的引導和陪伴。」

「如果能在小孩子心裏種下一顆科技的種子，就已經不虛此行了，而且家長的耐心陪伴和指導其實也很影響體驗，如果把科技館當作遛娃遊樂園，那顯然是要失望的。」

確定，科學館當然應該做到寓教於樂，但不應該是一個遊樂場。

起初，當看到介紹說深圳科學技術館是「全球首個數字文明科技館」，我是有些疑惑的。因為去過的科技館不多，沒辦法很好地進行橫向對比。

查閲資料以及看了不少網友的對比評價後，我突然意識到，深圳的這個科技館在走一條很新的路，有別於深圳科學館老館等相對傳統的科學館，捨棄了較大部分較為基礎的科學知識，如聲音傳播、力學原理等，以及歷史背景的講述，取而代之的是更為當下和前沿的科技和應用，其中又以訊息技術為主線。

我想，這也許是命名時沒有直接用深圳科學館（新館），而是採用深圳科學技術館，新增了「技術」二字的重要原因。

不難看出，一方面是和老館做出區分度，另一方面也是一次很大膽和創新的嘗試，這很深圳。

無論是作為一座新科學館，還是「新十大文化設施」，毫無疑問，深圳科學科技館於深圳而言，有重要意義和地位。

從「青少年學習科技的大課堂/成年人終身學習的大學校/科學家公眾交流的大客廳/科技新成果發布的大舞台」的介紹，也能看出深圳對這個科技館寄予厚望，也展現出了非一般的「野心」。

當然，羅馬不是一天建成的，深圳科學科技館還需要時間去磨，去完善，甚至去進化。

有人說：

科技館，應該一年去一次，因為科技嘛，一直在前進。

更重要的是，與其走馬觀花，不如靜下心來，慢慢逛、慢慢看。相信感受，大有不同。

深圳科學技術館



開館時間：

周二至周五10:00-17:00；周六至周日及國家法定節假日09:30-17:00（每日16:00停售當日票，16:30停止檢票）；周一閉館（國家法定節假日外）。

地址：深圳市光明區光輝大道8號



交通方式：

地鐵6號線光明站 C 口、D口出站。

自駕導航「深圳科技館新館」即可，但是停車位只有976個，建議公共出行更加方便。



參觀需知：

① 深圳科學技術館實行網絡實名預約制，可提前6天購票，通過「深圳科學技術館」小程序官方渠道預約，需攜帶購票證件原件進館。

② 6歲以下及其65周歲以上的免費；6-18周歲實行優惠票，優惠票32元/人，普通票50元/人；單日不限次數進出。

③ 展館內設有儲物櫃，位於2樓南北兩側，服務中心可存放行李箱。



