深圳親子遊｜會展高線公園看飛機！海盜船樂園放電　地鐵直達攻略

深圳的公園總能玩出新花樣，還擅長「變廢為寶」，把一些讓人繞道走的地方，變成有趣好玩的公共空間。



比如建在污水處理廠上方的荷美公園，坐落於水質淨化廠屋頂的福田海濱生態體育公園，還有蓋在地鐵停車場上方的筆架山體育公園等等。這些看似「奇怪」的選址，背後是深圳在有限土地裏做文章的巧思。

而今天要介紹的這座新公園，同樣讓人顛覆印象。它最大的亮點，是整個公園被「抬」到了空中 —— 抬頭是藍天白雲，偶爾還有飛機劃過，腳下卻是停車場、公交站。這就是寶安「會展高線公園」。

深圳新「空中公園」

何為高線公園？簡單來說，就是利用廢棄的鐵路、輕軌或高架橋等基礎設施改造而成的空中花園，架在半空且整體為線性設計，長度可達數公里。較為著名的紐約高線公園，就是將一段離地約八九米高的廢棄鐵路，改造為供市民散步、觀景的公共空間。

而起源最早的高線公園，則是來自巴黎的Promenade Plantée（又稱 Coulée Verte），於1993年建成，比紐約高線公園早了16年。說實話，確實是個特別有意思的城市改造案例。

而寶安這座「會展高線公園」，緊鄰國際會展中心，這條空中綠廊全長1.7公里，寬度約25米。遠遠望去，就像一條架在空中的跑道。但它並非由舊鐵路改造，而是全新搭建的立體城市走廊。上層專供行人漫步，下層巧妙設計了停車場和公交站。

走在離地數米的廊橋上，腳下是川流不息的馬路，身旁是搖曳的綠植與灌木，遠方城市天際線緩緩展開。這種設計像俄羅斯方塊高手，把不同功能嚴絲合縫地嵌在一起，妙！

這種「以公園為線，縫合城市」的理念，與紐約高線公園一脈相承，但更加現代和實用。如同一條紐帶，將周邊的國際會展中心、寫字樓、酒店與福海河綠道流暢地串聯，是人行天橋也是公園。

不用等紅燈，也不用怕日曬雨淋，就能在這些地方之間輕鬆穿梭。在我看來，它更像是一條專供行人的「空中舒適走廊」，沿途有綠植遮陽，視野開闊，走起來心情也跟着舒暢了。公園最近剛正式開放，還引入了咖啡、輕食等小舖。隨時可以坐下喝杯冰美式，吹吹風發會兒呆。

抬頭看飛機，遛娃新去處

對於周邊居民來說，「會展高線公園」就像是一個散步遛彎的「空中客廳」。推嬰兒車的家長在一旁閒話家常，孩子們則在彩色的步道上追逐嬉戲。

如果站在最佳觀景位，能同時把腳下綠植和遠方城景收進鏡頭。逛累了，隨處有長椅可以坐下，看着藍天、白雲、城市天際線，場面很治癒。但這裏的樂趣，遠不止於此。

給飛機拍個寫真

在這裏最大的趣事之一，莫過於能超近距離看飛機。由於緊鄰寶安機場，當飛機掠過頭頂時，連航司logo都看得一清二楚。

這份吸引力有多大？我第一次打車去時，司機師傅主動把車往路邊一停：「等一下，這班快降落了，看完再走！」

海盜船樂園

公園北端藏着一個小小的兒童樂園。以海盜船為主題，配有綜合滑梯、攀爬網和沙池等。這裏，簡直是家長的「省心寶地」。

有的孩子一進去就忙得不可開交，在綜合滑梯上躥下跳，鑽進攀爬網裏探險，或是蹲在沙池裏堆城堡，完美實現「電力耗盡」。

藝術裝置

公園沿途還散布着不少有趣的藝術裝置，為漫步增添驚喜。可以邊走邊發現，讓一段普通的散步變成趣味探索。

無論是看飛機、帶小孩放電、或者單純逛逛，這裏都能找到屬於自己的樂趣。

導航地址：會展高線公園

交通方式：

① 自駕：導航「會展公園」 ；

② 地鐵：搭乘地鐵12號線至「國展站」D出口，步行400米可達。



寶安人的「塞納河」

逛完高線公園後，如果想換種方式繼續探索，推薦去周邊福海河公園走走。這裏與高線公園無縫銜接，走幾步過個天橋，就能體驗到另一種風景。

一位從小在附近長大的朋友回憶說：

小時候去福海河，草比人高，現在走一趟，恍如隔世。

確實，如今的福海河早已不是從前模樣。我們沿着河邊騎了好幾公里，河面開闊，綠道整潔，白鷺時不時從水面掠過。難怪有人把它叫做「寶安人的塞納河」。

+ 6

作為在大沙河邊上生活了二十多年的深圳人，親眼見證它從一條污水河，變成今天南山人引以為傲的生態廊道。不過大沙河地處市中心，如今的周末節假日常常要和人流並肩。

而福海河公園，卻給了我另一種感受 —— 清淨、自在。這裏的河面比大沙河開闊不少，更難得的是，岸邊的綠道將騎行道與步行道清晰分開，無論是來騎車還是散步，都覺得特別安全自在。

累了也不用愁，路邊就是大片草坪，隨時能坐下休息，甚至搭帳篷消磨半天時光。沿途每隔幾百米就配有公廁，這安全感很「深圳」。

值得一提的是，福海河公園還專門為「毛孩子」們準備了多個寵物活動區。這些場地用圍欄合圍，裏面既有趣味裝置，也有開闊草坪，狗狗能放心撒歡兒跑。這優勢，在大沙河可看不到。

個人尤其喜歡那個伸向河心的觀景平台。在那兒發呆幾分鐘，看着河水緩緩流動，心情不知不覺就鬆弛下來。

抬頭時，飛機時常劃過頭頂的藍天，畫面很有都市感。當然，飛機經過時的噪音也確實存在，算是一個小提醒：正處在活力四射的深圳寶安。周末來這兒走走，那種久違的、不慌不忙的節奏感，很容易就被找回來了。

導航地址：福海河公園

交通方式：

地鐵：搭乘地鐵12號線至「國展北」C1出口，步行約500米可達。



這座公園不僅僅是一條便捷的通道，更是一個讓人能夠慢下來，感受城市、自然與生活的空間。假期不妨到這裏走走，體驗這種「向上生長」的城市智慧，在空中花園，偷得半日閒。

