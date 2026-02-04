深圳親子遊｜5大免費兒童樂園　火星探險、大飛船玩到唔捨得走

很多家長經常反映某某某公園，看起來很大，但是帶孩子去才發現遊樂設施非常少，兒童區域都不大，適合大人徒步、乘涼，但不適合帶小孩放電，要是能有一整片的兒童遊玩區域就好了！



那麼，今天親子小秘書就給大家推薦幾個，專門設有大型兒童遊玩區域的公園。

1. 「飛機主題大型遊樂場」光明明湖城市公園

明湖公園總面積58.3公頃，是圍繞「山水自然，明湖七境」為主題的千畝城市綜合性公園。

+ 7

石雕棧道圍湖延伸，公園任何一處都是賞湖遊玩的最佳機位。肆意生長的水草叢、倒映的白樓、淬着粼粼碎光的碧湖……不同風光盡收眼底。湖面上時不時有鷺鳥撲閃，泛起漣漪。

兒童遊樂園是公園最熱鬧的地方。它以「彩蝶飛翔」為主題，中間設有航空飛船模型，孩子們可以攀爬穿行，滿足小小的航天夢。樂園中游玩設施很齊全，飛機滑梯、蹦牀、鞦韆、沙池海洋……妥妥的帶小孩放電勝地，小朋友們在這玩耍，估計很難勸回家。

長達560米的白色環形棧道，遠遠望去，宛如一緞飄帶落於斜坡上。棧道可散步可慢跑，底部設有不少健身器材、玩樂設施。若是夜色之下，還能欣賞到雲橋的燈帶光效哦。

「光明明湖城市公園」

地址：光明區鳳凰街道塘尾社區光明大道1號

開放時間：00:00-24:00，免門票免預約



2. 「黃色幾何兒童遊樂場」深圳中心公園A區

深圳中心公園位於福田區中心區域，福田河南北穿過，可謂是市中心的綠洲；中心公園也很大，共分為了ABCDE五個區域。

+ 5

中心公園A區重新修繕開放之後，也新增了好幾個遊玩點，最吸引人的便是亮黃色「幾何樂園」，開放至今，已經變得非常熱門火爆。場地不算大，卻能將數學與遊樂場完美結合，極致的幾何線條，打造出一個寓教於樂的遊玩空間，極具美學和藝術感。

「幾何樂園」整體是以明快的黃色為主調，幾何線條切割出稜角分明的立體結構，純色塊與光影交疊，彷彿一下子就進入蒙德里安（Piet Mondrian）世界。高飽和度的檸檬黃跳脱於綠意之間，成為最亮眼的存在。

階梯、廊橋與鏤空牆體的錯落組合，大大小小的幾何圖案形成天然的構圖框架，極具藝術感；仰拍可捕捉幾何切割的藍天，而陽光穿過樹木投下的斑駁影子，就像是大自然在牆上即興作詩，隨手一拍即出片。

這裏既可以是小朋友穿梭嬉戲的立體迷宮，也可以是都市人逃離喧囂的極簡精神領地。

「深圳中心公園A區」

地址：福田區福田街道深圳中心公園內(南側)

交通方式：地鐵11號線福星站A口步行約15分鐘；地鐵1/10號線崗廈站G口步行約19分鐘；公交車至福濱新村、福濱新村西站、福田南站等均可

開放時間：06:00-23:00，免門票免預約



3. 「紅色聖誕樹軌道樂園」雪竹徑公園

雪竹徑體育公園足足有兩處兒童遊樂區域，一處在西北入口處一進門就能看見。另外一處在西入口，需要沿着綠道走上十分鐘左右。

+ 7

整個公園圍繞着託坑水庫而建造，水庫面積約有7萬平方米，山水林田大湖草坪全部都有，又有綠道，也能溯溪。

開闊的水域景觀非常適合一家老少在夏日炎炎的時候，來這裏避暑！沿着水庫蜿蜒曲折的水勢，打造了多層級的碧水綠道，沿湖而行，十分愜意！

西北入口處的兒童遊樂區域，好像是起伏的小山巒一般，紅色的螺旋高杆環繞，設置了各種形態的鞦韆、攀爬網，十分適合運動的孩子。

而西入口處的兒童遊樂區域更像一個童話天地。整個遊玩設施像是宇宙太空船一樣，安置在沙池裏。

沙池的四周是斜坡，有攀爬網、有滑滑梯，各有不同，適合不同年齡的孩子玩耍。而大型的遊玩裝置，是太空船造型，足足有四個滑梯，太好玩了！

「雪竹徑公園」

交通方式：10號線的雪象地鐵站C出口，導航前往雪竹徑公園西北門（坂瀾大道邊上）或者西門（下雪社區），步行700米既可到達。



4. 「火星探索兒童遊樂場」溪山禾璽兒童樂園

在龍華觀瀾藏着一處紅色兒童樂園，就在溪山禾璽的室外開放空間。樂園以火星探索為主題，模擬了神秘火星的表層地貌，一進來就能感受到濃厚的科幻氛圍，忍不住讓人進一步探索其中。

+ 2

遊玩設施豐富且有意義，因為人不多，環境乾淨設備新。整個公園的面積不大，但是設施多、可玩性強，各項遊樂設施都做好了防護措施，安全性無需多慮，住在龍華的朋友周末又多了一處帶小孩放電的好地方。

公園有三種大型綜合滑梯，難度不一，在滑動過程中可體驗失重的奇妙感覺，從高處滑下，感受穿越時空的夢幻。不同形式的攀爬設施，有攀爬網、隕石坑、攀岩牆……，不同難度可一一挑戰。

「溪山禾璽兒童樂園」

地址：龍華區龍華大道與布新路交叉口（溪山禾璽營銷中心內）

交通指南：地鐵站相距較遠，建議打車或自駕前往：金光華溪山禾璽兒童樂園



5. 「克萊因藍色城堡遊樂場」龍華觀瀾中心公園

龍華的深圳北站有一箇中心公園，龍華觀瀾也有一箇中心公園。的面積有11.67公頃，園內遊玩區域很多，克萊因藍的藍色城堡，小清新的黃色房子，無動力的遊樂設施，還有小溪、大草坪、山頂長廊、足球場……

+ 9

整個公園，最出彩的怕就是這個克萊因藍色城堡，高高的、顯眼的藍色大樓，遠遠的就能看見！高聳入雲的造型城堡構造，其實是一個舞台劇場，克萊因藍也是這兩年非常流行的顏色！

小孩子步入其中，好像是找見了一個童話城堡，非常開心！穿梭其中，像迷宮一般……

中心公園的正中心，是一個超棒的無動力兒童樂園，沙池、蹦蹦牀、滑梯、旋轉飛盤全都有，是孩子們最喜歡的自然兒童樂園。

滑滑梯這個組合設施灰白色的設計，搭配上攀爬牆，大喇叭一樣的穿越洞，小朋友太喜歡了！兩條不同的s型滑道，也不用擔心孩子們爭搶啦，各有各的樂趣！小朋友們可以穿梭其中，在不同的高度攀爬。

園區裏還有超多遊樂設施，可以供不同年齡的孩子們玩耍！旋轉飛盤、攀爬小山丘、蹦蹦牀，玩一天都不膩！

「龍華觀瀾中心公園」

地址：深圳市龍華區觀盛三路西150米

交通方式：4號線竹村站B2口轉觀瀾高新園站下步行700米處



【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】