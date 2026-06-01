暑期活動2026｜10+興趣班/兒童夏令營推介！暑假課程快閃優惠

暑假活動2026｜又準備放暑假啦！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？不少機構都趁著暑期舉辦不同的體驗營及活動，讓孩子在度過充滿的假期同時可以增值自己！



暑期活動2026【1】香港馬灣公園挪亞方舟「夏日體驗營2026」｜獨家85折 送主題公園門票｜4-12歲

暑假即將到來，正在煩惱如何為子女安排既充實又能擴闊視野的難忘假期？香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」特別針對不同成長階段的學童，精心設計兩大特色主題的夏日體驗營，探索大自然及STEAM科學！經01空間報名，獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356)。

【獨家85折】多元智Fun 探索營 (4-7歲)

適合年齡：4-7歲

課程日長：5天日營

HK$2,890 (原價HK$3,400)

【獨家85折】全方位 STEAM 挑戰營（8-12歲）

適合年齡：8-12歲

課程日長：5天日營

HK$2,763 (原價HK$3,250)

室內遊樂場｜限量快閃買2送2！全港首個AI太空主題 最平$39.5玩6大區

暑期活動2026【2】阿仙奴(香港)足球學校 暑期足球訓練日營 2026｜獨家85折

炎熱仲夏，一齊為足球流下汗水，今年度暑期課程，分為三個主題，內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整，內容設計包含：TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。

【訓練班主題】

第一階段 提升運動能力

第二階段 豐富個人技術

第三階段 團隊協作技巧

第四階段 戰術應用

【85折套票】適合3-13歲 包證書

8堂套票：$1,615｜12堂套票：$2,295｜16堂套票：$2,890

不限堂數：$4,080｜非套票4堂價錢(必需選擇同一分校)：HK$1,000

校服：$500/套

暑期活動2026【3】FunKids Show 跑親子田徑賽 2026｜獨家7折起｜適合2-8歲參加

「FunKids Show 跑親子田徑賽 2026」將於2026年7月1日 (三)強勢舉行，為小朋友嘅暑假打響頭炮！活動結合FunKids主打田徑比賽同主題攤位。除咗小朋友鬥快跑嘅徑項比賽，仲有鬥遠嘅擲豆袋同立定跳遠田項比賽，等小跑手一展身手！

田徑比賽

比賽日期： 2026年7月1日（三）

比賽地點： 南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場



田徑比賽報名費用： $190／一項

【獨家報名優惠 7折起】（參加3項或以上賽事更可享額外折扣優惠）

任選三項｜8折： $456

任選四項｜75折： $570

任選五項｜7折： $665

所有項目均可由一位家長陪同（免費）；每位參賽者將獲發參與證書一張。賽事設有各年齡組別男女子全場總冠軍（贈送水晶獎盃及證書）。

暑期活動2026【4】獨家adidas授權證書課程 Ｘ ASG香港亞洲體育學院｜4大運動 早鳥69折起

香港唯一獲得國際品牌adidas的運動證書課程，趁暑期讓小朋友在專業教練指導下，培養對運動體育的興趣！4大運動：籃球、排球、羽毛球及劍擊，設不同年齡組別及上課地點，經「01空間」報名即享獨家早鳥69折報名優惠，包證書及球衣。

籃球早鳥69折 至6月30日（全英授課) 5-15歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 攻防戰術（8-12歲）$1368起

▶️ 基礎技巧（5-7歲）$1520起

▶️ 射手進激（7-15歲）$1368起

▶️ 籃球王者（11-15歲）$1520起

▶️ 全方位技巧（5-12歲）$1368起

排球早鳥69折 至7月1日 6-16歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 全方位技巧｜6-16歲 $912起

▶️ 攻防技巧｜11-16歲 $912起

▶️ 排球專項﹕發球、進攻、防守｜7-12歲 $1,520起

▶️ 排球專項﹕主攻、副攻及攔網｜11-16歲 $1,520起

▶️ 排球專項﹕攻防及比賽對抗訓練｜適合7-12歲 $1,520起

羽毛球早鳥69折 6-15歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 全方位技術要領｜9 - 15歲 $1,520起

▶️ 單打戰術要領｜6 - 10歲 $1,520起

▶️ 後場步法與擊球｜9-15歲 $912起

▶️ 球感與揮拍｜6-10歲 $912起

▶️ 前場步法與網前技術｜6-10歲 $1,520起

暑期活動2026【5】香港滾軸溜冰學校｜獨家72折起 暑期速成班｜適合4-17歲

香港滾軸溜冰學校成立於2019年，現設連續3日的暑期速成班課程，學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等，4.5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應，令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

【暑期速成班】A班

星期一至三（每日1.5小時，三日共4.5小時）

早鳥72折｜$1,282.5｜銷售日期: 5月20至6月2日

獨家95折｜$1,691｜銷售日期: 6月3日至活動

【暑期速成班】B班

星期四及五（每日2小時，兩日共4小時）

早鳥72折｜$1,140｜銷售日期: 5月20至6月2日

獨家95折｜$1,501｜銷售日期: 6月3日至活動

【獨家$199起 兒童滾軸溜冰體驗班】

79折｜單人票價: HK$199

6折｜雙人票價: HK$299

暑期活動2026【6】HKATA 香港航天科技教育學院 | 獨家低至6折 | 太空體驗工作坊、3日太空探索者夏令營 包ADA Space官方證書 | 5-12歲

香港首間及最大型的航天科技及 AI 旗艦學院，設於逾 6,000 平方呎的專屬教學場地，地址為香港北角電氣道228號1-2樓全層。所有課程內容均由航天科技上市公司（ADA Space）專業認證。

獨家65折起｜60分鐘英語太空體驗工作坊｜$228

AI 3D 太空人肖像體驗、動手工程 — 航天模型製作、遇見未來 — E-28 機器人獨家試玩。

獨家65折起｜3天太空探索者夏令營｜$2500

學員從零開始組裝及編程一台雙足 AI 機器人，逐步完成三大整合系統，包括頭部 — 大腦與感知系統、軀幹 — 核心與導航系統、腿部 — 移動系統（5 天大師班重點）；學員從軟件編程延伸至實體硬件工程，親手製作航天模型並帶回家。

獨家65折起｜5天太空指揮官大師班｜$5000

太空指揮官大師班涵蓋探索者夏令營的全部內容，另加：

進階 AI 編程與程式設計 — 更深入的系統整合與工程應用、強化運動控制 — 導航邏輯與實戰工程能力、更深入的航天工程設計與模型任務應用。

暑期活動2026【7】foodPLUS 小廚師自由配親子班體驗、暑期全日制課程｜獨家低至79折｜3-12歲

深受大人小朋友愛戴的烹飪學校FoodPLUS全新旗艦店已經進駐太古城喇！1500尺全新校舍，配備專業廚房設施，可以容納多達60人同時下廚，港島區內罕見！

【低至79折】小廚師自由配親子班｜8月31日前適用｜3-12歲

$432/1堂｜$800/2堂｜$1,200/3堂｜$1,520/4堂

時數：1.5 - 2小時

時間：10AM / 1PM / 2PM / 4PM

*5歲或以上可選擇獨立上課

【88折】小廚師全日制｜1天課程｜5-12歲

$1,400 (原價HK$1,600)

時數：7小時

時間：9:30AM - 4:30PM

暑期活動2026【8】Fun Peak 暑期山海體驗夏令營 獨家79折起｜螢火蟲夜探

各位家長，想幫小朋友預留今年暑假最難忘嘅放電、挑戰自我行程？由擁有專業資格嘅資深戶外導師帶領，帶小朋友行出冷氣房，上山下海學真技能！

山海體驗夏令營

五日四夜【全能探索家】$4780｜三日兩夜【上山下海】$3140｜

兩日一夜【水上初體驗】$2390｜單日【戶外體驗營】$800

常規成長課程

小小探險家 (5-8歲) $3,880｜領袖培訓計劃 (9-12歲) $4,180

親子同樂日

SUP 直立板$650｜獨木舟探索$650｜溪降體驗$750｜ 螢火蟲夜探$280｜

深度跳島遊$650｜攻防箭體驗$400｜

暑期活動2026【9】Sipe Explorer｜足球體適能｜驚喜主題五感探索營｜4-12歲

Sipe Explorer 為你帶來前所未有的「動感 + 科技」雙重體驗！我們擁有佔地近 9,000 呎的甲級寬敞空間，是家庭聚會、朋友狂歡及公司團建的絕佳首選。

Little Global Explorer 幼兒足球體適能 ＋ 驚喜主題五感探索營

適齡4-6歲

包證書+活動相片&報告portfolio

Little Global Explorer 進階足球體適能 ＋ 驚喜主題五感探索營

適齡6-12歲

包證書+活動相片&報告portfolio

半日課程$480｜全日課程$900｜5天營$4,275