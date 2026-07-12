廣東3個月大男嬰飲蔬菜汁沖奶中毒送院！醫生揭新手父母餵哺誤區

據媒體報道，廣東一家醫院早前收治了一名僅3月齡的男寶，日常餵養時家長用自製蔬菜汁沖調奶粉，孩子突發全身發紺的急症被緊急送醫，經全面檢查後最終確診為亞硝酸鹽中毒。



醫生發布安全提醒，菠菜、小白菜、莧菜、薺菜等常見綠葉蔬菜，在生長過程中會從土壤、肥料中吸收大量硝酸鹽。這類物質本身對普通成年人基本無害，但在不當的加工存放條件下，就會快速轉化為毒性較強的亞硝酸鹽。

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長輩煮青菜水時習慣開小火長時間熬煮，煮好之後也不會及時喝完，通常會靜置放涼後保溫留存當作備用飲品。綠葉菜經過長時間高溫加熱，再持續放置在室溫或者溫熱環境下，菜內原本的硝酸鹽會在自然滋生的細菌作用下，大量轉化為亞硝酸鹽，放置的時間越久，生成的有毒物質含量就越高。

寶寶腸胃、肝臟代謝功能都還遠未發育成熟，腎臟排出毒素的能力非常弱，完全達不到普通成年人的代謝標準。用這類存放過的自製蔬菜汁沖奶，相當於讓寶寶一次性攝入遠超安全閾值（安全上限）的亞硝酸鹽，攝入量遠遠超出了幼嫩身體的代謝上限，極其容易引發急性中毒。

這類操作不僅達不到補充營養的初衷，反而可能給寶寶的身體帶來不可逆的損傷，新手家長一定要及時避開這類看似無害的餵養誤區。

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