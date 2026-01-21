4個月大女嬰腳趾被頭髮纏繞險截肢需做手術　醫生建議家中常備1物

兒童安全｜除了初生嬰兒的健康狀況，安全生活環境同樣需要特別注意，原來頭髮也暗藏極大風險。英國一名4個月大女嬰就因頭髮纏繞腳趾，導致血液循環受阻，醫生最終需要為她進行緊急手術移除頭髮。如果當初延誤治療，甚至可能要截肢。



女嬰腳趾被頭髮纏繞 阻斷血液流通險些截肢

英國一名32歲母親Emma Devon，有天準備哄4個月大女兒Rosie睡覺時，突然發現女兒其中一隻腳趾被一條頭髮緊緊纏繞着。她與另一半立即嘗試拔走頭髮，但未能成功。他們推測，這條頭髮應該藏在女兒的襪子內，而女兒自早上起便一直穿着這對襪子。

隨後，兩人立即致電醫院急症室，並送女兒到兒童醫院接受緊急手術。醫生表示，Rosie的傷勢相當嚴重，該條頭髮已阻斷腳趾的血液流通，若再遲幾小時送院，恐怕就要截肢。他亦指出，這類情況其實相當常見，主要發生在兩歲以下的嬰幼兒身上。

Emma得知消息後非常吃驚，沒想到一條頭髮竟然會導致這麼嚴重的後果。原本大兒子曾關心妹妹會否需要截肢，當時兩人以為情況不至於如此嚴重，還叫兒子不要想得太誇張，怎料這件看似無害的小事，竟然暗藏極大風險。

需進行緊急手術移除頭髮 醫護建議家中常備一物

兒童醫院的醫生曾嘗試用脫毛膏清理頭髮，但由於醫院內未能取得脫毛膏，只能改用拆線剪刀處理。不幸的是，Rosie的腳趾已嚴重腫脹，醫生無法使用剪刀處理。

其後，醫院聯絡專科醫生接手，先後用多種工具移除部分纏繞的頭髮，但在處理的過程中，Rosie的腳趾開始流血，她亦變得更加激動，最終需要進行緊急手術。

醫生發現頭髮纏繞的位置比最初估計更深，因此需要在Rosie的腳趾上作出較大的切口。幸好手術最終順利完成，她在兩日後便可以出院回家。

事後，醫護人員和Emma都建議家長可以在家中準備脫毛膏，以應對類似的情況。Emma更表示：「我不希望有其他家長經歷同樣的事情，或者有孩子因此而失去腳趾。」