肯亞動物大遷徙親子遊　數萬元起步到底值不值？真實體驗揭真相

雖然這個暑期家長們普遍捂緊了錢包，但「遛娃」這件事，依然有不同選擇。有人奔赴城市營地、圖書館講座，也有人，依舊踏上了飛越半個地球、奔向非洲草原的旅程。



肯亞這類東非目的地，在小紅書和朋友圈裏頻頻出鏡，配圖是草原上奔跑的野生動物、佈置考究的野奢帳篷……是「此生必去一次」的理想地，也是不少中產家庭眼裏的「旅行頂配」。

至於它到底值不值得，向來見仁見智。

在「暑假旅行鄙視鏈」裏，肯亞牢牢佔據前三的位置。一趟下來動輒數萬元（人民幣，下同）起步的預算，以及令人豔羨的朋友圈素材，確實讓人覺得「會玩」「敢玩」的人，都去了這裏。但真到了肯亞，旅途體驗遠比照片裏更複雜。天氣多變、舟車勞頓、漫長的車程、基礎設施差異，還有不少被「美好攻略」刻意忽略的現實窘境。

「大遷徙」的真相

7月到10月，是被中國遊客默認有希望看到動物大遷徙的旺季。但在當地，人們其實更加相信：不是你能看到什麼，而是草原選擇讓你看到什麼。

紀錄片裏氣勢磅礴的「天國之渡（東非動物大遷徙）」，是概率極低的奇觀。

在東非，動物們一年四季都在遷徙，隨着旱季與雨季的交替而做位移。從坦桑尼亞遷到肯亞，又從肯亞遷到坦桑尼亞，目的只有一個，看看哪裏的草更豐茂一些。所以遷徙時常有，大或者小就很難一刀切地劃分。如果有人在行業淡季碰巧看到多一點的角馬、瞪羚過河，恭喜您，也算是看到了「大遷徙」。

絕大多數的遊客沒有足夠的時間和財力去蹲守「天國之渡」，只能坐在越野車裏隨着有經驗的導遊在國家公園裏晃悠，除非自己有足夠的錢買夠時間，買通人力，才可能蹲到一個比較好的點位。這一等，七八個小時是常態，如果今天沒拍到，那麼就得明天再來。在等待的時間裏，炎熱、憋尿、飢餓都成為難熬的障礙。

就算萬幸碰到了大遷徙，你在越野車裏坐的位置，車頂斗篷打開的角度，拍攝設備的「軟硬程度」以及技巧，也統統成為考驗，而且你絕對沒有可能性下車湊近了拍 —— 還要不要命呢？

所有這些關於「大遷徙」的真相，你在社交平台上一般是看不到的。一般只有人到了內羅畢，司導才會打預防針一樣地說給你聽，就是為了潑潑冷水，降降預期。

那麼問題來了， 「大遷徙」真的是難以企及嗎？那倒也不完全如此。

我今年2月過完春節就隨精品小團來到了肯亞，打卡了安博塞利和馬賽馬拉兩大國家公園，還非常幸運地拍到了以「非洲五霸」為代表的動物們。

這個季節的草原還屬於旱季，每天都是晴天，但也沒有那麼熱、曬，早上出發時甚至要穿外套。再玩一個月左右進入四月，差不多就到了雨季，去年肯亞草原還發生過洪水，這場洪水的破壞痕跡至今還能看到。

國家公園裏蹲守動物是有非常成熟、傳統的路線，就跟北京三四五環的劃分差不多，車多了，就是會堵車。當一頭已經有了名字的網紅獅子出現時，越野車們紛紛停下來排隊給客人定點拍攝，在七月旺季，這裏堵車的情況堪比北京周五晚高峰。

我很幸運地目睹了幾支瞪羚過河的場景，河對面不遠處就已經是坦桑尼亞。我嘗試將拍攝設備的取景框壓死對象，多拍細節和動態，放棄廣角、全景。你別說，反正輸出的照片是有「天國之渡」那味兒。

人類的想象力與自我找補的心理在這裏起到了正向作用。依葫蘆畫瓢，我在納瓦沙湖也看到一群火烈鳥，雖然沒有到粉紅浪潮的盛況，但也得到了滿足，尤其是在鏡頭裏重點拍攝了它們的休憩與起飛。

同一張朋友圈 背後的價格兩重天

來東非去看動物，是我一直以來想實現的願望，很大程度上是受電影《走出非洲》的「蠱惑」而種下情結。

最初，我也隨大流試圖選擇考慮7月的「肯坦」，甚至斗膽試圖做成定製遊，但由於個人的種種原因，最終還是選擇2月出發，後來想起來倒是很合適。最明顯的好處就是酒店價格降了不少。第一晚入住了安博塞利保護區一家主打帳篷特色的酒店，房間一晚摺合人民幣一千出頭。

據導遊說，這家酒店頗受中國遊客喜歡，不少人會帶着放暑假的孩子來住，因此在旺季一房難求，價格逼近一萬元大關，尤其是能在房間或者露台直接看到雪頂的那幾間「帳篷」。

酒店裏隨時可見大大方方溜達的猴子，蜥蜴等動物，導遊特別提醒我們，看見猴子千萬不要靠近逗它們，如果被抓了，就得坐五六個小時的車回內羅畢打狂犬疫苗，後面的行程就廢了。

這家酒店比較「哇塞」的地方在於，足不出戶，就能在園區裏清晰地看到乞力馬扎羅山的雪頂，假想自己就是大文豪海明威（Ernest Miller Hemingway）與之合影同框。

同樣有季節性表現的服務就是司導，在肯亞、坦桑尼亞最重要的就是挑車，沒有人可以自駕去看動物，更別說徒步，既危險，也是不被允許的。唯一允許的就是獲得通行證的「越野車」，一輛車就是一個司機，他的經驗直接關係到你看到動物的數量、角度與種類，所以好的司機在旺季供不應求。

不同的車有不同的價格，與全程的舒適性直接掛鈎。我主要目睹了三類越野車，自己坐的算中段位，有空調、能充電，同排座椅之間有保温箱，可以放冰水解暑，比我們「破」的車就沒有空調，降温全靠把車窗手動搖下來，如果距離動物很近，為了安全起見就要搖上去，附帶的苦頭是要吃一路塵土。而比我們豪華高端的就是車裏的三排座椅是階梯狀，最高階梯的座位價格最高，因為視野最好，司機、導遊還有其他階梯的客人都在自己的「腳下」，「階層感」呼之欲出。

酒店、司機以及車佔據了整個行程預算的大頭，它們的波動也直接決定了你到底花多少，我自己撇開機票，大概是一萬左右，而在旺季這個價格至少要乘以二。

沒有「長焦」 一部手機也能出片

毫無疑問，東非旅行最先是被攝影愛好者卷出圈的。

在北京有一家羅紅攝影藝術館，主人是「好利來」老闆羅紅，他數十次前往非洲拍攝，基本上是公眾熟悉的視覺天花板。

除了真正的攝影發燒友，很多遊客選擇去東非都會考慮，要不要提前買或者租攝影器材，微單還是單反？長焦鏡頭幾個？這些專業問題浮上心頭，客觀上也增加了旅行的預算。

我也沒有免俗，一度考慮自帶長焦鏡頭，搭配卡片機，但即便如此配好電池等附加設備也達到一萬元，實在肉疼。

我專門請教了一位在國際攝影比賽拿獎的專業人士，這位「大師」很含蓄地告訴我，即便這款卡片機有長焦鏡頭，如果距離遙遠，實際上輸出的效果也不夠好，在電池續航、對焦速度、畫幅構圖等方面都有遺憾。

我很認同他說的 —— 捲設備是捲不完的。要是沒有能力，還不如就帶一部手機去吧，所見即所得。最後我靠一部蘋果15 pro擔任了這次旅行的「主攝」。

整個旅遊過程中，我倒是挖掘出不少用手機拍照的好處。

首先就是輕，行路長無輕擔，那些攝影器材有時候一個鏡頭就重三四斤，還得輕輕拿輕放。我同車一個「兄弟」就因為忘了帶防塵罩，導致鏡頭被風沙刮出細痕，他一路心疼，陷入低落情緒。

當超過一隻的動物出現時候，手機還有一個好處是能快速抓拍，無論拍照還是視頻都很及時。有的人一手相機一手手機，手忙腳亂，更別說有時還要拉拉防曬的帽子，防塵的口罩等等，恨不得化身千手觀音。

接近十天的肯亞之行，我對自己的評價是基本沒有遺憾，記憶裏諸如《獅子王》的二次元畫面具象化了，文學名著裏那些看到過的場景描寫細節化了。

「相對於如此高渺的天空，你儘可以自由自在地呼吸。你的心境自由開闊，自信滿滿。」「疾風盡吹，長長的草兒在曠野裏奔跑。在孤獨和寂寞中，曠野、大風和我的心一起嬉鬧。」

這些都是小說《走出非洲》裏寫到的心情，如今，我也感受到了。

不再「捲」點讚、流量和設備，只是在安全、舒適的前提下，允許自己與那些同樣為造物主偏愛的生靈 —— 草原上的動物們，發生幾次真實的相遇與凝視。哪怕只是這樣，也已是人生中值得慶幸的體驗。

而人類的幸運之處在於，我們能用文字和影像，將這份幸福感留下來。