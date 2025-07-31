親子遊｜佛山南海海洋館周年慶！大玩泡泡派對、潑水戰暑假狂放電

佛山南海海洋館一周年慶來啦！戶外潑水狂歡party、生日派對、N+遊樂項目、全天劇場演出、玩翻1萬+平方米室內超大型樂園。玩周年限定活動、觀看四大劇場、探索海底世界。假期來南海海洋館，過輕鬆、有趣的歡樂假期！



一、「南海海洋館」周年慶 限定玩法大揭秘！玩到不想回家！

1. 戶外撒歡局

活動時間：即日至2025年8月31日 逢星期六、日、內地大型假期

暑假來佛山南海海洋館玩水吧！「潑水狂歡」重磅回歸，拿起水盆、水槍，加入這場濕身大戰，在酷暑中感受透心涼的爽快，瞬間回到童年！

更有「泡泡趴 『噗噗』 狂歡」，漫天的泡泡雨傾瀉而下，彷彿置身夢幻的童話世界！參與「水球 『滋啦』 大作戰」，拿起你的「水球」，和小夥伴加入水花戰鬥吧！還有「煙霧泡泡 『吞雲吐霧』秀」，欣賞煙霧泡泡的神奇魔法～

2. 科學鬧哄哄實驗室

活動時間：即日至2025年8月31日 逢星期六、日、內地大型假期

暑假帶娃來「佛山南海海洋館」，還能開啟腦洞大開的科學之旅！空氣炮 「biu~」 衝擊波、反重力魔術、大象牙膏 「噗噗噗」等6個創意「科學實驗」等你來解鎖，你能發現其中的奧秘嗎？

3. DIY親子時光

活動時間：即日至2025年8月31日 逢星期六、日、內地大型假期

3大親子互動，和孩子一起享受親子時光！彩虹泡泡機、造風工廠、「香香」護衛隊，和孩子一起製造泡泡機、非遺扇子、手工防蚊罩，讓孩子動手創作，感受手工的魅力！

二、 熱門必玩項目攻略 mark住不迷路！

第一站：深藍秘境 1F

一進門就被巨大的海藍寶柱子震撼到，四周是五顏六色的魚類在遊動，彷彿置身於神秘的海底世界。

在這裏，你可以近距離觀察海洋生物的生活習性，感受海洋的魅力。

第二站：海底隧道 1F

超美的海底隧道是必打卡的地方！

走進這裏，彷彿進入了一個海底宮殿，海洋生物在你的頭頂和四周游來游去，海水燈光照耀下，投射出波光粼粼的畫面，隨手一拍都是大片。

第三站：夢幻水母宮殿 2F

夢幻的水母宮殿裏，各式各樣的水母在水中翩翩起舞，它們的身體呈現出半透明的色彩，在燈光的映襯下顯得格外美麗。

在這裏，你可以靜靜地欣賞水母的舞姿，感受它們的優雅。

第四站：冰雪世界 3F

在炎熱的夏天，走進冰雪世界瞬間感受到涼爽！

這裏有冰堡、冰雕，你可以在這裏堆雪人、打雪仗，體驗一下冬天的快樂。記得穿上厚厚的衣服，不要凍感冒哦！

第五站：欣賞四大劇場

鯨落劇場：在2F鯨落劇場，震撼9D巨幕將帶你瞬間穿越至神秘深海。想象一下，巨鯨的身影彷彿觸手可及，海洋的脈動近在耳邊！每一瞬間都得拿起手機記錄下來～

美人魚劇場：1F的美人魚劇場，美麗的美人魚在水中翩翩起舞，魚群圍繞在他們身邊，為你上演一場浪漫的海底愛情故事，讓你彷彿置身於童話世界之中。

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海獅劇場：超受小朋友們喜愛的海獅劇場就在樂園2F，海獅 「毛毛」 在訓練員的指揮下，表演套圈、頂球、戲水等精彩節目，現場笑聲不斷！

海洋夢想劇場：位於3F的海洋夢想秀最受小朋友們喜愛，鬼馬的小丑表演超精彩！誇張的表情、多巴胺十足的服飾、逗趣的表演……惹得現場觀眾哈哈大笑！

*劇場的時間、場次每日都會在「南海融進海洋親子樂園」公眾號更新，具體以當天的時間為準哦~



三、 暑假帶娃來這就對了 親子快樂BUFF疊滿！

1. 8大親子互動體驗 解放雙手又漲知識

在海洋夢工廠裏，一起跟爸爸媽媽在陶藝閣玩泥巴，製作手工藝品；一起在古法磨坊做豆漿……

還有造夢工廠、藝術坊、積木王國樣樣都好玩！邊玩邊釋放孩子們的創意和動手能力！

2. 星鰩秘境 摸海星喂鰩魚超治癒

在觸摸池區域，海星像小餅乾般靜趴在石頭上，可供免費觀賞。

而鰩魚區域則是另一處互動亮點——鰩魚會 「啪嗒」 一下貼在玻璃上，可以向工作人員購買魚食，體驗投餵樂趣～

3. 爬蟲世界&彩羽之林 陸空動物大揭秘

軟綿綿的龍貓在木屋裏蹦躂，小手扒拉食物的樣子萌到跺腳！

還有鬃獅蜥趴在樹枝上「裝酷」；彩羽之林裏的鸚鵡還會說「你好」，娃邊看邊問「為什麼」，秒變科普小課堂～

4. 戶外樂園大升級 放電神器更新啦！

在佛山南海海洋館外，戶外歡樂天地大升級啦！

小雞快跑、戶外蹦牀、梅花鹿投餵、水上趕海樂園等等超多趣味項目等你來玩！

這個夏天，快來佛山南海海洋館赴一場狂歡之約，一起給海洋館過生日吧～

遊玩導覽👇👇👇

佛山南海海洋館遊玩導覽圖（佛山吃喝玩樂蒲）

南海海洋館

園區地址：佛山市南海區大瀝鎮水頭工業南路2號粵和商業樓1座首層3號

營業時間：早上9點至下午6點



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