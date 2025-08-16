日一家五口200天遊14國！「睇醫生」壓力最大 旅程卻回味無窮
撰文：聯合新聞網
根據日媒《女子SPA!》報道，一位37歲媽媽@okan.momtraveller和先生帶着年僅5歲、3歲與1歲的3個孩子，踏上為期200天、橫跨14國的世界冒險。從東南亞的泰國出發，旅程一路延伸至歐洲、北美洲、再進入南美洲，包括秘魯、玻利維亞與厄瓜多爾等地，無論是搭乘駱駝穿越沙漠，還是在山中找醫院，每一步都充滿挑戰與收穫。
孩子雖年幼，但都相當樂觀投入旅程。在外國市集裏偶有「這裏好臭」或對當地調味料不適應，說「又是這種飯」等小抱怨，但幾乎沒有「想回家」的時候。最小的孩子出國時才剛滿1歲，尿布和副食品的取得都是個難題。但因為是母乳寶寶，香蕉和母乳是有力的助手，中式料理店也是解決孩子們用餐問題的好地方。
這段長途旅行中，壓力最大的是「帶小孩看病」。全家總共去了8次醫院，夫妻在土耳其去了2次，孩子們在墨西哥進了3次醫院，有因為哭太久引發痙攣、女兒跌倒頭部出血。雖語言不通，但她靠着事先準備的日文筆記和翻譯App與醫生溝通、善用旅行保險與信用卡附加服務控制醫療費用。在秘魯馬丘比丘，靠民宿老闆介紹才找到的當地診所，雖然有點擔心醫療品質，卻感受到滿滿人情味。
這趟旅程也為3個孩子帶來深遠影響。大兒子更懂得珍惜日本乾淨的水資源與美味的餐點；中間的孩子很適應國外的生活，回日本後看到三角形，會說「那是金字塔！」、看到楓葉會說「那像加拿大的記號」，把世界各地的經驗當作生活一部分；最小的孩子，則成了不怕陌生的小太陽。媽媽笑說：
這場旅程，是一場送給全家的成長禮物。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】