大暑節氣｜中醫教正確飲水免傷脾胃防暑袪濕　推介2款消暑湯水

大暑是夏季的最後一個節氣，全年中陽光最猛烈、氣候最炎熱，亦是大雷雨出現最多的時節。香港夏季天氣既悶熱又潮濕，容易引起臟腑功能失調而疾病叢生。不少人為了消暑，都會大量灌水或飲凍飲，但原來飲水不當隨時會損傷脾胃！博愛醫院黃凱雯中醫師為大家講解大暑養生要領，並推介兩款清暑祛濕湯水。



夏日心火過旺易心悸 正確飲水免傷脾胃

夏季在中醫五行理論中屬「火」的屬性，具有上升、溫熱、外擴、繁茂的特性。火氣通於心，主導人體血液循環，多與心臟和小腸有關。若火氣過度旺盛，容易耗傷陰津，導致口苦咽乾、眼晴乾澀、大便乾結、小便量少、小便顏色深黃，甚者出現小便灼熱感等不適。心火過旺亦可影響情緒不穩，引致急躁易怒、心悸失眠等症狀。中醫五行生剋理論中，水能剋火，因此夏季我們要記得，多攝取水份，以制約過多火氣導致臟腑失調發生。

大暑前後期間，我們需要適當補充水份，以免中暑。不過大部分人不知道，正確的飲水方式比飲水量更重要。飲水不當可損傷脾胃影響水液代謝，導致脾臟運化功能失調，繼而水濕內停，導致水腫等症狀出現。

1.持續少量地補充，忌一次飲用過多水量。

飲水時宜多次小口飲用，「飲酒自倍，腸胃乃傷」突然大量灌水一來損傷陽氣，二來會使水分無法經過運化、氣化功能，轉為體內有用的津液。

2.避免飲用冷飲，建議飲用接近體溫的溫開水。

中醫理論認為，冷飲能使寒邪直中脾胃，損傷中焦陽氣，當寒凝氣滯，則會令胃氣停滯和體內濕氣加重，導致胃痛、納差，甚或頭身困重、疲倦等濕重症狀出現。

不少人為了消暑，都會大量灌水或飲凍飲，但原來飲水不當隨時會損傷脾胃。（Unsplash / @greg_rosenke）

順應「春夏養陽」原則 忌過度貪涼

《黃帝內經》中提出「春夏養陽」的養生原則，意指順應炎熱的夏天我們要保護人體的陽氣宣發，不能因為解暑熱而大量投入冷飲、吹冷氣，不斷損傷脾陽。當脾陽虛損一定程度，會影響食物的運化吸收和體內水液循環，可引致腹瀉、食慾不振，甚至噁心嘔吐、胃腹疼痛、肢體浮腫等症狀。長期脾陽不足會出現手足冰冷、面色晃白、少氣懶言等狀態。因此應避免進食生冷受寒，要養護和順應夏日生發陽氣，以達到治未病的狀態。

中醫推介2款清暑祛濕湯水

大暑期間以暑熱夾濕為主要的氣候特點，養生重在防暑和祛濕。黃醫師推薦以下兩款湯水以供參考：

1.赤小豆鯪魚粉葛湯

材料： 粉葛300克、赤小豆40克、鯪魚1條、鮮淮山1條、蜜棗4粒、鹽適量

做法：先將粉葛、鮮淮山去皮，洗淨切件備用；赤小豆、蜜棗洗淨備用。之後將鯪魚洗淨，兩面煎至金黃色，再放入魚袋備用。其後將適量水加入湯煲中煮沸，放入所有材料煲2小時。最後加入適量鹽即可飲用。

功效：此湯水中赤小豆可健脾利水消腫；粉葛清熱解肌，升陽止瀉；鯪魚補益氣血，利小便。綜合各種材料具有清熱解肌，健脾利水，生津止渴的作用。適合於暑熱天氣出現疲倦，身熱體痛，口乾渴，水腫，大便溏瀉人士。

2.冬瓜蓮葉薏米老鴨湯

材料：冬瓜800克、鮮蓮葉1片、老鴨1隻、生薏苡仁20克、熟薏苡仁20克、陳皮1塊、鹽適量

做法：先將鴨洗淨，切件，隨後熱鑊爆香備用；再將冬瓜洗淨，連皮切件備用；蓮葉、生熟薏米洗淨備用；陳皮浸水備用；之後將水加入湯煲中煮沸，再放入所有材料煲2小時，最後加入適量鹽即可飲用。

功效：此湯中冬瓜具清熱解毒、利水消腫、除痰的作用；生熟薏米、蓮葉可清暑祛濕；鴨具有滋陰補虛、養胃利水的功效；陳皮則可理氣行氣，化痰和中。適用於暑熱期間體倦身重，水腫痰多，卻又同時口乾鼻熱，心煩急躁人士。

配合三伏天療法 「冬病夏治」驅逐寒濕

中醫理論中提及「冬病夏治」，當中三伏天療法是最常見的，意指在夏季陽氣最旺盛，天氣最炎熱的三伏天期間，趁人體腠理天熱打開時，透過使用辛溫助陽的藥物特製成膏藥，黏附在特定穴位上從皮膚滲入經絡，藉此驅逐體內潛伏的寒濕，從而提升免疫力。尤其適用於衛表不固的鼻敏感患者，陽氣不足見畏寒、手足冰冷的病人，以及脾胃虛弱致大便溏瀉，或寒凝於內導致痛經、腰痛等人士。

大暑前後的濕熱天氣令人難以適應，亦可對身體影響深遠，不可忽視。大家可通過日常起居飲食等方面進行調護，以驅逐濕熱邪氣，同時保護體內陽氣，促進身體臟腑平衡。如有任何疑問，請向註冊中醫查詢。

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