有中醫拍片指「孕婦吃麵孩子會沒心跳」！同業集體駁斥：文獻呢？

媽媽餵事件翻版？台北市一間中醫診所女醫師日前拍片宣稱懷孕或備孕中婦女「不能吃麵」，因為麵屬於精緻澱粉，恐怕會導致孩子心跳停止。影片一曝光隨即遭到「炎上」，其中甚至不乏同業、婦產科醫師紛紛跳出駁斥，稱該中醫師說法過度危言聳聽、毫無科學根據；如今，台北市衛生局也回應了！



中醫師：孕婦吃麵孩子會沒心跳

位於台北市中山區的聖璽中醫診所，中醫師劉夢薇早前在診所粉絲頁上發布「衛教」短影音，內容指出「麵」是加工再製品，裡面的人工添加物非常多，宣導懷孕或備孕的婦女都不能吃麵，不然小孩可能會心跳停止。

孕婦吃麵孩子會沒心跳？（今周刊提供）

該中醫師表示，自己大多會禁止媽媽去吃麵食，「不管是要備孕或是已經懷孕都不行，請媽媽忍耐一下」，產後想吃多少麵都沒問題。

短影音曝光後，這起說法引發多數人撻伐，不少人紛紛批評衛教資訊錯誤，然而，該診所隨後再度發布另一段短影音，內容提及一項日本研究，稱「微波調理食品在微波時，它的外殼會溶解出來，像環境賀爾蒙之類的雙酚A，其實會大大的增加子宮內膜異位的風險。」

劉姓中醫師再度表示「有可能會讓孕婦流產」，因此希望孕媽咪懷孕期間都不要吃微波調理食品。

中醫師全聯會表態了

針對中醫師誇大的衛教資訊，綜合媒體報導，台灣中醫師全聯會媒體文宣主委陳潮宗受訪時回應，中醫診所醫師自拍影片有提到麵食有很多添加劑，吃麵食會影響懷孕及備孕，他提及，醫師個人過去的學經歷、訊息接收不同，這都是個別醫師的個人觀點。

但絕大多數中醫應該不認同這樣的說法，強調閱聽大眾應自行審慎判斷。

據《NOWnews》指出，中醫師周宗翰也直言，劉姓中醫師說法太危言聳聽、完全無法接受，他表示，麵食對人體不會造成任何影響，而胎停是胎兒本身情況，與飲食並無太大關聯，所以該中醫師所述是完全不正確的言論。

周宗翰建議懷孕婦女或備孕中的民眾若有任何疑慮應尋求信任、核可，觀點較為中立的中醫師諮詢。

婦產科名醫狠批「說這話的參考文獻在哪？」

針對此事件，知名婦產科醫師蘇怡寧批評，這類迷思之所以會在社會上流傳，就是因為專業人士隨意發言，缺乏查證與科學依據，「妳有牌捏？請問妳說這個話的參考文獻在哪裡？」

蘇怡寧表示，專業人員應對自己的言論負責，而不是跟風散播沒有根據的說法。

為了釐清中醫界的看法，蘇怡寧也向另位中醫師杜李威求證；對此，杜李威表示，部分中醫師為了吸引關注，常用危言聳聽的方式宣導「這個不能吃、那個不能吃」，但這種行為其實不智，反而讓民眾對中藥產生疑慮。

杜李威認為，恐嚇式宣導不但無助於健康，還可能造成不必要的恐慌。

根據《東森新聞》報導，婦產科醫師尹長生也直言，「講得有點誇大，就是說小孩子沒有心跳，那這個說實在的，這個原因很多，不能夠說是因為吃了精緻澱粉就會，那如果她吃了一碗白米飯，但是有吃其他的菜，那你說小孩子會心跳沒了，那不引起大家的恐慌了嗎？」

台北市衛生局說重話：調查屬實重罰100萬

針對中醫師說法引發軒然大波，台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁回應，「此事將通報食藥署，請META公司進行不實影片的下架。」（編按：目前有關影片已下架）

林冠蓁同時強調，移請當地（中醫師戶籍）衛生局去進行調查，若散播食安謠言或不實訊息，「調查屬實可以處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。」

