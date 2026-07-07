小暑節氣｜暑熱夾濕易出疹胃口差　中醫分享養生重點三伏天灸功效

小暑節氣，天氣日漸炎熱，這段時期氣溫升高，時帶陣陣熱風，雷暴雨水增加，氣候又濕又熱，易耗傷氣津、心火亢盛，可引致疲倦、情緒緊張、食欲不振、皮膚出疹等症狀。博愛醫院朱嘉瑶中醫師分享4大常見不適症狀及4大養生法則，並分享三伏天灸功效。

本文作者：博愛醫院朱嘉瑶中醫師



2026年小暑的日子是7月7日。小暑是二十四節氣中的第十一個節氣，「暑氣至此尚未極也」，天氣日漸炎熱，可是還未到最熱的時候。俗語說「小暑大暑，上蒸下煮」，形容這段時期氣溫升高，時帶陣陣熱風，雷暴雨水增加，氣候又濕又熱，彷彿置身蒸籠的感覺。

4大常見不適症狀

‧ 小暑是人體陽氣旺盛的時節，又因天氣炎熱，導致汗出增多，易耗傷氣津，出現口乾舌燥、神疲體倦等症狀。

‧「夏天屬火，火氣通於心」，夏天對應的臟腑為「心」，因此易心火亢盛，出現煩躁不安、情緒緊張、失眠等症狀。

‧「暑多夾濕」，小暑氣候濕熱，又因體熱易貪食寒涼生冷食物，導致人體内外濕氣重，影響脾胃運化功能，出現腹脹、食欲不振、大便黏滯等症狀。

‧ 濕熱鬱於肌表，易出現皮膚瘡瘍、濕疹、汗疹等症狀。

暑多夾濕，小暑氣候濕熱，又因體熱易貪食寒涼生冷食物，導致人體内外濕氣重，影響脾胃運化功能。（PhotoAC）

4個養生之法

1. 飲食：清淡、易消化、健脾祛濕

小暑節氣飲食宜清淡、易消化、七分飽。可選應時且味甘淡、性平稍涼的食物，清熱解暑，健脾祛濕，如冬瓜、蓮藕、薏仁、山藥等食物。也可選百合、蓮子等養心安神食物。

避免因天氣炎熱而進食過量生冷寒涼、烤炸辛辣等難消化飲食。

2. 起居作息：晚睡早起

夏季晝長夜短，人體順應天時，宜晚睡早起，應遵循：晚上10時至11時就寢，早上5時半至6時半起床；午飯後20分鐘至半小時午睡，以保持充沛的精力。

3. 運動：低強度

小暑時節氣候炎熱，出汗較多，津液損耗，氣隨津脫，陽氣更易損傷。因此，避免進行劇烈運動，以免大汗淋漓，損耗陽氣。選擇在早晨或傍晚時分運動，氣溫較日間低，避免中暑。

4. 調情志：靜心

小暑時節，容易心火亢盛，出現煩躁不安、情緒緊張。適當深呼吸、靜坐冥想，有助氣血和緩，情志舒暢。

「冬病夏治」三伏天灸

小暑之後進入三伏天，三伏天是自然界陽氣最為旺盛時段，根據中醫「天人相應」的理論，人體陽氣在三伏天也達到了四季的最高峰。此時人體腠理疏鬆，氣血暢通，藥性易於深達臟腑。三伏天灸既可溫經散寒通絡，治療慢性、寒證疾病，又可調整臟腑功能，提高人體抗邪能力，減少或防止疾病復發。